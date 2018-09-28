После ее появления в Нью-Йорке в среду, 26 сентября, модные эксперты назвали этот канареечный оттенок следующим главным цветом осени 2018 года. Удлиненный жакет с поясом и укороченные брюки модель дополнила босоножками в тон и узкими солнечными очками.

Кендалл Дженнер не первая, кто отдал предпочтение канареечному желтому цвету. В июле Меган Маркл приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в миди-платье точно такого же цвета.