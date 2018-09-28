Сб, 29.09.2018
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Объявлен главный цвет осени Тон задает Кендалл Дженнер

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ФОТО: скриншот instagram.com/kendalljenner

Американскую супермодель и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашян» Кендалл Дженнер сфотографировали в монохромном ярко-желтом костюме. Снимок опубликовало издание Vogue.

После ее появления в Нью-Йорке в среду, 26 сентября, модные эксперты назвали этот канареечный оттенок следующим главным цветом осени 2018 года. Удлиненный жакет с поясом и укороченные брюки модель дополнила босоножками в тон и узкими солнечными очками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كين عبر سناب جين. “ @kendalljenner + #kendalljenner “

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Кендалл Дженнер не первая, кто отдал предпочтение канареечному желтому цвету. В июле Меган Маркл приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в миди-платье точно такого же цвета.

Напомним, в августе одним из самых популярных цветов назвали кислотно-лаймовый, который получил название slime green. Он пришел на смену популярным в 2018 году millennial pink («миллениальному» розовому), gen-z yellow (желтому «поколения z»), melodramatic purple («мелодраматическому» фиолетовому) и safe orange («безопасному» оранжевому).

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