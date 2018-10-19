Мы все едим то, что недавно постирали

"Пусть даже в модном пополнении вашего гардероба бездна вкуса, вы вряд ли вздумаете в буквальном смысле попробовать одежду "на вкус", - замечает журналист Daily Mail Дэвид Уилкс.

"Но, при всей неаппетитности этого предположения, вы, вероятно, уже проглотили частицы своей одежды - или, что еще тошнотворнее, какой-то похожей вещи, которую носил кто-то другой", - продолжает автор.

Речь идет о крохотных волокнах пластика, которые отрываются от одежды из синтетических материалов - нейлона, полиэстера, эластана и акрилового волокна. "В стиральной машине эти волокна часто попадают в воду, а вместе с ней - в наши океаны, где их поедают рыбы, крабы, омары, мидии и другие морские обитатели, которые затем могут оказаться у нас на столе", - говорится в статье.

Газета цитирует доклад Greenpeace от 2017 года: "Примерно 60% одежды сегодня содержит полиэстер. Глобальное потребление синтетических волокон выросло катастрофически: если в 2000 году мировая швейная промышленность использовала 8,3 млн тонн в год, то в 2016-м - 21,3 млн".

"Мы едим собственную одежду", - заключил в своем прошлогоднем докладе благотворительный фонд The Ellen MacArthur Foundation, который борется с мусором.

"Вместо того чтобы сгнить, пластик возвращается в пищевую цепь в форме крохотных, меньше 5 мм частиц - так называемого "микропластика", - говорится в статье.

"Вторичный микропластик" - маленькие ошметки пластиковых предметов. "Первичный микропластик" - например, микроволокна от нашей одежды, которые "по некоторым оценкам, составляют 35% первичного микропластика, попадающего в океаны", пишет издание.

The Ellen MacArthur Foundation подсчитал, что каждый год океаны загрязняют полмиллиона тонн этих микроволокон - в 16 раз больше, чем пластиковых "микрошариков" от косметики. Полмиллиона тонн - "аналог более чем 50 млрд пластиковых бутылок", - говорится в статье. Причем к 2050 году этот объем может увеличиться до 0,7 млн тонн в год.

В нынешнем году Daily Mail провела собственное исследование. "И обнаружила микропластик во всех образцах рыбы из 8 крупных сетей супермаркетов" в Британии, сообщает автор. В Гентском университете в Бельгии подсчитали, что бельгийский любитель моллюсков может нечаянно съесть до 11 тыс. частиц микропластика в год.

"Группа профессора Ричарда Томпсона (Плимутский университет) обнаружила в 2016 году, что треть рыбы, выловленной у берегов Британии, была загрязнена пластиком", - говорится в статье. К счастью, говорит Томпсон, пока нет доказательств того, что употребление в пищу микропластика, который раньше съела рыба, вредит здоровью человека.

И все же газета призывает производить качественную, прочную одежду, безопасную для природы.