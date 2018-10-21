Отбивные из ягодиц под соусом российских дорог и почему латыши такие "зануды"

После поездки задница настолько отбита, что так и просится обвалять ее в муке, взбитом яйце и сесть на сковородку. Соль, перец. Идеальная отбивная.

Всю жизнь я ездил на автобусах общественного транспорта и даже в разных странах, но впервые шофер так настойчиво просил меня пристегнуться, что я без возражений и сделал. Когда после раза пятого, в полудреме, мои драгоценные сто килограмм в очередной раз подлетели в воздух и только ремень безопасности вернул меня на место, я понял, что этот человек мне желал только добра.

Настоящая радость, что за неполных два часа до достижения конечной цели у нас была приблизительно 20-минутная пауза. Можно было размять ноги, покурить, подышать свежим воздухом и заценить местных. Абсолютно честно - я не имею ни малейшего представления, где находилась эта пауза, но это не значит, что не было интересно.

Я забежал в маленький автовокзал и понял, что туалета там нет, зашел в соседнее кафе. Как-то уже в голове правильно крутилось, что впервые за шесть дней пребывания в России я не спросил, где "удобства", а просто, где туалет. Продавщица оценила мой вид, и, немного зажавшись в себя, сообщила, чтоб я шел наружу, налево, мимо не пройду. В спешке я отправился в указанном направлении, по дороге получив от молодой компании "пожелания всего доброго", я увидел огромное металлическое образование с символами туалета на нем. В мужской его части двери были приварены в распахнутом виде еще как минимум лет пять назад, но я не археолог, лучше взгляните на унитаз.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Я не гордый, лишь бы что. После еще полуторачасовой поездки, чисто с точки зрения гурмана я задумался, а что было бы, если бы я напился свежего молока в Омске - в конечную точку я бы прибыл с маслом в желудке, или это так не работает?

Добравшись до Тары, у меня случился небольшой культурный шок. Маленькие дома, наполовину поваленные. Такой себе район частных домиков. В поисках нужного показал Виктории, что это здание могло бы быть нашей гостиницей только по одному критерию, на первый взгляд не казалось, что оно может обвалиться в ближайшие два года.

Правда, прозвучавшие на встрече с латышами разъяснения, что так архитектор сказал - не строить ничего выше, чем пару этажей, меня успокоили. Если в Омске я вообще не чувствовал себя в безопасности, то здесь здорово и спокойно. Неверно я оценил город, первое впечатление не всегда правильное.