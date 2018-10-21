Отбивные из ягодиц под соусом российских дорог и почему латыши такие "зануды"

"Утро началось рано и в такси, которому я диву давался, как оно вообще едет". 4 000 км по Транссибирской магистрали done. Привет, Сибирь! Здесь идет снег, но это не мешает нам не только наблюдать за настоящей Россией, но и встречаться с людьми, которые не перестают нас удивлять.
Мартиньш:
Один серьезный вопрос для размышлений. Вчера и сегодня привели нас с Викторией к разговору и закономерно вытекающему из него вопросу, почему мы в Латвии такие "зануды"? Поясню.
Вчера мы встречались с омскими латышами. И хотя это далеко не город мечты на планете Земля, люди здесь настолько позитивные и любящие родину, что просто слов не хватает. Сегодня мы гостили в городе Тара, где встретили очередных сибирских латышей и эстонцев. И снова тоже самое - позитив от всего сердца, дружба, любовь. Почему некоторые из нас в Латвии ноют из-за мелочей в суперских жизненных обстоятельствах, а здесь смотрят на мир через позитивную призму?
Некоторые местные преодолели дистанцию в тысячи километров до избирательного участка в Москве, а кто-то в Латвии не может даже улицу перейти, чтобы проголосовать.
Мне кажется, что нашей нации есть чему поучиться у проживающих здесь латышей и их потомков и я даже не говорю о патриотизме, а скорее о взгляде на жизнь. Начинает казаться, что у нас в Латвии не получается. Подробнее о нашей встрече с сибирскими латышами вы сможете прочитать в ноябре, это вопрос риторический и пока что просто оставлю пищу для размышлений.
Сегодня изменений ради мы намотали более 300 км от Омска до Тары на автобусе.
Встали рано, по рижскому времени около четырех часов утра. Оперативно собрались и отправились на автовокзал. Омская гостиница оставила лишь одно по-настоящему приятное воспоминание. Поздним вечером мы поняли, что ехали в лифте с популярным русским актером. Так как мы опомнились немного поздно, после разработки небольшого плана нам удалось встретить этого актера, поболтать и сфотографироваться, но об этом подробнее расскажет Виктория.
Утро началось рано и в такси, которому я диву давался, как оно вообще едет.
У меня были небезосновательные подозрения, что функции выхлопной трубы обеспечивал салон машины, а автоматическая коробка передач звучала как механика, когда пытаешься переключить скорость, не выжав сцепление. Как бы там ни было - до конечной цели мы добрались.
У автовокзала успели услышать наезды через громкоговоритель, что входа здесь нет, у входа слышали упреки от дворника, что нечего здесь стоять. Такое полное упреков начало дня, если честно, но свою платформу мы все же нашли, билеты назад в Омск купили и усталость делает такое настроение "да как-то пофиг".
Поездка на автобусе оказалась гораздо интереснее. Во-первых, стоит сказать, что внутри России отличные дороги. Серьезно. Прикрыв глаза, так и всплывают наши дороги в центре Риги. Вообще не рождается вопроса, кто у кого учился строить дороги. Представьте поездку по супер-дупер важной исторической брусчатке улиц Тербатас или Барона, только на скорости 100 км в час и так четыре часа подряд! Вот - это то, что мы пережили сегодня.
После поездки задница настолько отбита, что так и просится обвалять ее в муке, взбитом яйце и сесть на сковородку. Соль, перец. Идеальная отбивная.
Всю жизнь я ездил на автобусах общественного транспорта и даже в разных странах, но впервые шофер так настойчиво просил меня пристегнуться, что я без возражений и сделал. Когда после раза пятого, в полудреме, мои драгоценные сто килограмм в очередной раз подлетели в воздух и только ремень безопасности вернул меня на место, я понял, что этот человек мне желал только добра.
Настоящая радость, что за неполных два часа до достижения конечной цели у нас была приблизительно 20-минутная пауза. Можно было размять ноги, покурить, подышать свежим воздухом и заценить местных. Абсолютно честно - я не имею ни малейшего представления, где находилась эта пауза, но это не значит, что не было интересно.
Я забежал в маленький автовокзал и понял, что туалета там нет, зашел в соседнее кафе. Как-то уже в голове правильно крутилось, что впервые за шесть дней пребывания в России я не спросил, где "удобства", а просто, где туалет. Продавщица оценила мой вид, и, немного зажавшись в себя, сообщила, чтоб я шел наружу, налево, мимо не пройду. В спешке я отправился в указанном направлении, по дороге получив от молодой компании "пожелания всего доброго", я увидел огромное металлическое образование с символами туалета на нем. В мужской его части двери были приварены в распахнутом виде еще как минимум лет пять назад, но я не археолог, лучше взгляните на унитаз.
Я не гордый, лишь бы что. После еще полуторачасовой поездки, чисто с точки зрения гурмана я задумался, а что было бы, если бы я напился свежего молока в Омске - в конечную точку я бы прибыл с маслом в желудке, или это так не работает?
Добравшись до Тары, у меня случился небольшой культурный шок. Маленькие дома, наполовину поваленные. Такой себе район частных домиков. В поисках нужного показал Виктории, что это здание могло бы быть нашей гостиницей только по одному критерию, на первый взгляд не казалось, что оно может обвалиться в ближайшие два года.
Правда, прозвучавшие на встрече с латышами разъяснения, что так архитектор сказал - не строить ничего выше, чем пару этажей, меня успокоили. Если в Омске я вообще не чувствовал себя в безопасности, то здесь здорово и спокойно. Неверно я оценил город, первое впечатление не всегда правильное.
Завтра мы отправимся в Бобровку. Тот самый поселок в сибирской тайге, в котором проживают говорящие на латышском языке. Не совру, если скажу, - это одна из самых долгожданных точек этого путешествия.
Виктория:
Вчера наш "блог" мы закончили воспоминаниями об эмоциях от встречи с сибирскими латышами в Омске. После этого я невероятным образом в гостинице Ibis встретилась с актером, который играл, на мой взгляд, самого забавного персонажа в российском сериале "Восьмидесятые" - иронично про фарцовщиков, первую любовь и юность на закате СССР.
Мы ехали в одном лифте и он с коллегой обратил внимание на то, что мы между собой говорим по-латышски. Пожелав нам хорошего вечера, он, видимо, очень удивился, когда я без акцента, на чистом русском пожелала ему того же. Спустя несколько минут до меня "дошло" - это был "Серега Яковлев", то бишь актер Дима Белоцерковский.
Мартиньш, как поклонник Youtube канала "BadComedian" не смог не спросить, как он относится к такому человеку, который достаточно остро критикует преимущественно российский кинематограф. Мы оба остались довольны от общения. Я — от совместной фотки, Мартиньш — от ответа "Да, все так и есть, но сейчас все пытаются сделать такие сценарии, чтобы ему не было до чего докопаться".
С утра в гостинице мы, проверив наличие всей техники, едем на автобусную остановку, откуда отправляется наша "газелька", как местные называют микроавтобусы, до Тары.
Но вернемся к городу Тара, дорогу к которому, не сомневаюсь, опишет Мартиньш. Еще бы, — именно он, мне кажется, очень точно познал фразу "Главная беда России — дураки и дороги", потому что, как только он, вытянув ноги на два сидения впереди меня, засыпал, его тут же подбрасывало на очередной кочке или выбоине.
Тара, куда мы прибыли после практически пятичасовой поездки и уникальным походом в весьма условную "чашу Генуя" - невероятно низкий город (большинство домов — одноэтажные) с "умеренно континентальным" климатом, населением примерно в 25 тысяч и снегом, как и полагается в Сибири.
По словам местных, медведей в городе встретить практически невозможно, но их свежие следы встречаются достаточно часто.
Первая остановка - застолье, пироги и задушевные разговоры в городе Тара, который на первый взгляд мне напомнил российское Пыталово (которое Абрене у российской границы), но в итоге преподнес больше сюрпризов, в Прибалтийском центре с Лидией Блум и эстонским коллективом, который исполнил "Bēdu manu lielu bēdu". Подробнее об этом мы расскажем, как только вернемся в Ригу после путешествия по Транссибирской магистрали.
Переходим к бытовым вещам. Если вы смотрели фильм "О чем говорят мужчины", то вы наверняка помните момент, как путешествующие на концерт группы Би-2 товарищи останавливаются в гостинице "Уют" в Бельдяжках. Там еще была сцена с Жанной Фриске и "кипятильником".
Да да, почти так же выглядит наша гостиница "Медведь". Кстати, в городе Тара нельзя забронировать гостиницу через популярный во всем мире Booking. "Главная девушка" по гостинице, в которой также находится сауна "берлога", на мою просьбу вызвать такси в кафе, которое нам посоветовали местные, стала пытаться узнать его адрес, позвонив своим подругам.
"Привет, что ты делаешь? А как проехать в "Заркент", которое на въезде? Не знаешь? Ну а как сама, как твой? Блин, ну это, походу, серьезно… И что потом? Ладно, у меня тут клиенты, я тебе перезвоню".
В итоге мы приезжаем в "Заркент" на такси за 150 рублей (примерно 1,99 евро). Что для такого небольшого и, будем честны, небогатого города, как мы уже успели понять, это "дофига". Колорит этого города можно передать, процитировав продавщицу местной забегаловки: "Вы из Риги? Нифига себе?" и добавив практически материнскую заботу бармена-официантки, которые местные "воротилы", которые называют ее не иначе, как тетя Галя.
Так вот, она не только заказывает нам такси, водитель которого позже попытается продемонстрировать свое мастерство мата в случае, если мы будем подсчитывать сказанные им цифра на калькуляторе, но и рассказывает о гостеприимстве жителей деревни Бобровка, куда мы поедем завтра.
Кстати, о "волшебстве" таксиста. Наберите на калькуляторе нынешний год, прибавьте в нему год своего рождения, свой возраст, а потом еще прибавьте, сколько денег у вас в кошельке, и он назовет сумму, которая есть у вас при себе. Я надеюсь, все поняли. До этого он рассказал стишок про смиренность женщин из серии "пока мужик работает, баба гладит, стирает и выглядит отлично". Кстати, по моим наблюдениям, в России серьезный патриархат. Об этом, думаю, я расскажу позже.
TVNET продолжает путешествие по Транссибирской магистрали. Предыдущие статьи смотри здесь.