Как правильно забивать свиней, угроза полиции и встреча с сибирскими латышами

В Екатеринбурге, ожидая поезда, зашли в местную шашлычку. Столовая как столовая, контингент как обычно на станциях.

У одного мужика проблемы доставило как попадание в туалет, так и выход из него, о чем он сигнализировал возней с дверью. Мужик в годах, уставший, он или читать не научился, или забыл как это делать, поэтому сопровождаемые обменом бранных слов между "уставшими" клиентами и сотрудниками кафе, мы покинули это место и пошли на свой поезд.

Говоря о поезде, я немного не понял порядок нумерации вагонов. Если при выезде из Москвы первый вагон был впереди, первый от локомотива, то вчера у локомотива был 12-й вагон.

В этот раз проводница нашего вагона была очень вежливой, но и строгой. От нее ничем не пахло, а острый взгляд, идеально выглаженная форма и губы, которые были краснее стоп-сигнала светофора, свидетельствовали о конкретной дисциплине. "Нужно надеяться, что не выгонит всех и не заставить рассчитываться на первый-второй перед поездкой", - иронично подумал я про себя.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Зашли, устроились. В этот раз нам попался сосед по имени Денис. Такой интеллигентный мужик среднего возраста, который несмотря ни на что думал, что мы американцы. Он рассказал нам, что посмотреть в Омске, а также, как получить скидку в размере 25% в местном такси. От пива Денис отказался, так как сегодня ему придется садиться за руль. Что интересно, в России все время шоферу вообще была запрещена какая-либо концентрация алкоголя в выдохе, лишь относительно недавно ее подняли до 0,3 промилле.

Убивая время, с Денисом много о чем говорили, о ценах на топливо, о коррупции, о жизни, о ленивых подростках и о том, как правильно забивать свиней. Денис рассказал о знакомом мужике, который учил бить свинью в горло, чтобы та даже не пискнула и просто истекла кровью, на что я ответил, что так нельзя, потому что тогда не сделать кровяную колбасу.

Кроме того, Денис рассказал, что автоматы Калашникова тоже могут не работать и вообще не так прекрасны в жизни, как мы слышим по телевизору. Мудрые слова.

Забраться на верхнюю полку или кровать - задача не из легких. Виктория в свои 26 лет мучилась целую минуту, пока забралась на свое место. Однако меня удивила сидящая по соседству тетушка, которой было минимум 70 лет. Думал, как она, к черту, попадет наверх, и не нужно ли ей будет помочь, отвлекся на секунду посмотреть в окно в другом направлении, а она уже была наверху и взбивала свою подушку. Возможно, она бабушка Питера Паркера (Человека-Паука). Похоже, в России возможно вообще все.

Когда уже пришла ночь и мы планировали улечься в постели, в очередной раз встал вопрос курения. Вагон-ресторан далеко и в нем в любом случае нужно что-то покупать, поэтому решил между вагонами, как делают другие, но это запрешено. Видя, что некоторым попутчикам это уже удалось, взялся за свой план, чтобы получить желанный дым и остаться ненаказанным. План был разработан так подробно и детализованно, что я почувствовал себя агентом 007.

Пробежал мимо проводницы вагона, зашел между вагонами. Снимал на телефон между вагонами, как едет поезд, строгая проводница пришла глянуть, что я делаю. Увидев, что ничего плохого, она ушла, тогда я прислонился, быстро покурил, весь дым красиво выдул наружу, подождал, чтобы еще немного проветрилось, в руках уже подготовленная жвачка.

План был продуман так, что Штирлиц возбужденно может курить в сторонке, но нет. Трое подростков по дороге из вагона-ресторана легкомысленно вломились ко мне, скурили две сигареты и наверное из-за своего громкого поведения сумели привлечь внимания главного проводника, которая пришла и, несмотря на то, что мои руки были пусты, а дышал я свежайшим ментолом, посчитала плохим и меня.

Быстро прибежал на свое место, пришла строгая проводница и как вышеупомянутым молодым людям, так и мне угрожала, что сейчас вызовет полицию. Ну, а я сидел, думая, как можно было провалить такой прекрасный план. Полиция не пришла и я отделался легким испугом.