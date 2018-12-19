Латвия не представила Суду ЕС достаточных доказательств для отстранения Римшевича

Как правило, выводы генерального адвоката совпадают с последующим постановлением Суда ЕС. Сроки его оглашения пока не известны.

Иск в Суд ЕС подали и Римшевич, и ЕЦБ, оспорив решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отстранении Римшевича от должности в связи с подозрениями в торговле влиянием и взяточничестве.

Дело входит в компетенцию Суда ЕС, так как руководители центральных банков еврозоны являются членами совета ЕЦБ - учреждения ЕС.

Генеральный адвокат указала, что отстранять руководителя центрального банка власти страны могут только в том случае, если он "не соответствует критериям, которые необходимы для выполнения обязанностей, или совершил серьезное нарушение".

Кокот подчеркнула, что Суд ЕС обязан проверить, в достаточной ли мере государство, которое освобождает от должности руководителя центрального банка, доказало наличие таких причин.

В данном случае примененные к Римшевичу меры, хотя и временные, в понимании устава ЕЦБ подразумевают освобождение от должности с определенными последствиями, а именно, Римшевич не может выполнять свои обязанности как президент БЛ и член совета ЕЦБ.

Генеральный адвокат указала, что по фактам, в которых подозревается Римшевич, в Латвии еще не вынесен приговор суда и власти государства не представили Суду ЕС других доказательств, а ограничилась лишь подачей ряда документов, в которых содержится описание действий Римшевича, однако они не включают в себя каких-либо фактических доказательств, которые могут подтвердить достоверность фактов.

Таким образом, в распоряжении Суда ЕС нет ни одного инструмента, который позволил бы проверить обоснованность этих утверждений, и в таких обстоятельствах Суд ЕС не может проверить наличие условий, которые дают основания для освобождения руководителя центрального банка от должности.

Как сообщалось, Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс в настоящее время проходят как обвиняемые по другому уголовному процессу, который находится в Генпрокуратуре и который до этого расследовало KNAB.

Летом этого года Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в его поддержке.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена ранее сообщила, дело было начато по заявлениям двух акционеров АО Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (КРФК), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку.

В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с КРФК.