Латвия не представила Суду ЕС достаточных доказательств для отстранения Римшевича

Власти Латвии, отстранив от должности президента Банка Латвии (БЛ) Илмара Римшевича, не выполнили свои обязанности, которые проистекают из устава Европейского центрального банка (ЕЦБ), так как Суду ЕС не представлены доказательства по фактам нарушений, в совершении которых подозревается Римшевич. Об этом сегодня в Суде ЕС заявила генеральный адвокат Юлиана Кокот.
Как правило, выводы генерального адвоката совпадают с последующим постановлением Суда ЕС. Сроки его оглашения пока не известны.
Иск в Суд ЕС подали и Римшевич, и ЕЦБ, оспорив решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отстранении Римшевича от должности в связи с подозрениями в торговле влиянием и взяточничестве.
Дело входит в компетенцию Суда ЕС, так как руководители центральных банков еврозоны являются членами совета ЕЦБ - учреждения ЕС.
Генеральный адвокат указала, что отстранять руководителя центрального банка власти страны могут только в том случае, если он "не соответствует критериям, которые необходимы для выполнения обязанностей, или совершил серьезное нарушение".
Кокот подчеркнула, что Суд ЕС обязан проверить, в достаточной ли мере государство, которое освобождает от должности руководителя центрального банка, доказало наличие таких причин.
В данном случае примененные к Римшевичу меры, хотя и временные, в понимании устава ЕЦБ подразумевают освобождение от должности с определенными последствиями, а именно, Римшевич не может выполнять свои обязанности как президент БЛ и член совета ЕЦБ.
Генеральный адвокат указала, что по фактам, в которых подозревается Римшевич, в Латвии еще не вынесен приговор суда и власти государства не представили Суду ЕС других доказательств, а ограничилась лишь подачей ряда документов, в которых содержится описание действий Римшевича, однако они не включают в себя каких-либо фактических доказательств, которые могут подтвердить достоверность фактов.
Таким образом, в распоряжении Суда ЕС нет ни одного инструмента, который позволил бы проверить обоснованность этих утверждений, и в таких обстоятельствах Суд ЕС не может проверить наличие условий, которые дают основания для освобождения руководителя центрального банка от должности.
Как сообщалось, Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс в настоящее время проходят как обвиняемые по другому уголовному процессу, который находится в Генпрокуратуре и который до этого расследовало KNAB.
Летом этого года Генпрокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в его поддержке.
Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена ранее сообщила, дело было начато по заявлениям двух акционеров АО Trasta komercbanka (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.
Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (КРФК), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку.
В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с КРФК.
В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями - одну до принятия решения КРФК, вторую - после него.
Как подчеркнула прокурор, в соответствии с договоренностью 2010 года Римшевич неоднократно давал консультации акционеру TKB, пытаясь таким образом повлиять на решения КРФК.
Такого рода консультации оказывались и на основе договоренности 2012 года, но, хотя Римшевичу и удалось повлиять на комиссию таким образом, чтобы она приняла решения, которые были благоприятны для TKB, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения.
Одним из видов помощи, которую оказывал Римшевич, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы КРФК о ликвидности банка и клиентах-нерезидентах.
Йиргена сообщила, что Римшевичу удалось не полностью выполнить то, что от него просили, поэтому была уплачена только первая часть взятки, то есть 250 000 евро. Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы взятки.
После того как акционеры банка обратились в KNAB, было возбуждено уголовное дело и в результате оперативных действий Римшевич и Мартинсонс были задержаны, проведены обыски и другие оперативно-следственные мероприятия.
До момента, пока в середине июня дело не было передано в прокуратуру, один из обвиняемых отказывался давать показания, но теперь представил различные связанные с делом материалы.
Также Йиргена сообщила, что после передачи дела в прокуратуру получены новые доказательства, которые, по мнению прокуратуры, подтверждают факт взяточничества.
В свою очередь Госполиция занимается расследованием дела по заявлению крупнейшего владельца Norvik banka Григория Гусельникова, который утверждает, что Римшевич годами вымогал у него и возглавляемого им кредитного учреждения взятки.