Какая погода ожидается сегодня?
20 декабря 2018, 8:26
В четверг в Латвии сохранится преимущественно пасмурная погода, местами возможен небольшой снегопад.
Температура воздуха - от -2 до -6 градусов, в восточных районах - до -8 градусов, прогнозируют синоптики.
Юго-восточный ветер будет умеренным.
В Риге существенных осадков не ожидается, температура воздуха - от -4 до -5 градусов.
Погодные условия в Латвии определяет западный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - 767-772 мм ртутного столба.