Чт, 20.12.2018
Я компенсировал вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Я считаю, что это достойное возмещение ущерба, когда в практике люди возмещают 30-50 тысяч рублей. Павел Мамаев, футболист

Какая погода ожидается сегодня?

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ФОТО: SCANPIX

В четверг в Латвии сохранится преимущественно пасмурная погода, местами возможен небольшой снегопад.

Температура воздуха - от -2 до -6 градусов, в восточных районах - до -8 градусов, прогнозируют синоптики.

Юго-восточный ветер будет умеренным.

В Риге существенных осадков не ожидается, температура воздуха - от -4 до -5 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет западный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - 767-772 мм ртутного столба.

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