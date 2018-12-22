Сб, 22.12.2018
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В Латвии началась астрономическая зима. Слой снега 2-12 см

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Зимний пейзаж

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пятницу, 21 декабря, в Северном полушарии началась астрономическая зима, и в Латвии она наступила с морозом и снегом, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Толщина снежного покрова составляет от 2-4 см на западе страны до 10-12 см на востоке.

Утром в субботу снег шел в восточных районах Латвии. На большей части территории страны видимость ухудшается дымкой, небо затянуто облаками.

Температура воздуха составляет -1..-6 градусов, на северо-востоке страны до -8.

В Риге пасмурно, температура утром была -4 градуса.

Теплее всего в Европе 21 декабря было в Португалии, Испании, Италии и на Кипре - около +20 градусов. Самая низкая температура в ночь на субботу была в Финляндии и в России - 24 и 28 градусов ниже нуля.

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