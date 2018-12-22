В центре Львова на рождественской ярмарке произошли взрывы
На рождественской ярмарке в центре Львова, Украина, – возле Оперного театра – произошел взрыв. Об этом сообщает местный сайт Твоє місто в субботу, 22 декабря.
Отмечается, что сначала загорелся домик ресторана "Реберня", а затем огонь перебросился на два других домика.
Прозвучало три взрыва подряд. Вероятно, взрывались баллоны с газом.
Поднялся столб огня высотой до 20 метров. Пожар был оперативно потушен прибывшими спасателями.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Они получили ожоги.
Причиной взрыва на рождественской ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщила пресс-служба горсовета.
Как отмечается, один из предпринимателей нарушила правила техники безопасности. Ее действия будут анализировать правоохранительные органы.
"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, и предприниматель на свой страх и риск это сделала. Думаю, правоохранительные органы проведут расследование и виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил мэр города Андрей Садовый.
Сообщается, что во Львовском городском совете состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно ситуации, которая произошла.