В центре Львова на рождественской ярмарке произошли взрывы

Отмечается, что сначала загорелся домик ресторана "Реберня", а затем огонь перебросился на два других домика.

Прозвучало три взрыва подряд. Вероятно, взрывались баллоны с газом.

Поднялся столб огня высотой до 20 метров. Пожар был оперативно потушен прибывшими спасателями.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали четыре человека. Они получили ожоги.

Причиной взрыва на рождественской ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщила пресс-служба горсовета.

Как отмечается, один из предпринимателей нарушила правила техники безопасности. Ее действия будут анализировать правоохранительные органы.

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, и предприниматель на свой страх и риск это сделала. Думаю, правоохранительные органы проведут расследование и виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил мэр города Андрей Садовый.