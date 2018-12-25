В одной из рижских квартир взорвалась пиротехника; пострадал человек

В 17.24 ГПСС получила вызов в многоэтажный жилой дом в Риге, где прозвучал взрыв и появился дым, сообщает LETA.

Прибыв на место, пожарные констатировали, что один из жильцов дома пытался задействовать самодельное пиротехническое устройство, в результате чего произошел взрыв и возгорание.

Один человек пострадал и был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.