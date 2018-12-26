Прогноз погоды на начало года: сильный ветер и осадки
26 декабря 2018, 8:27
По новому прогнозу, погодные условия 31 декабря - 2 января в Латвии будет определять большой циклон, который принесет с собой осадки и сильный ветер.
Согласно прогнозам "Global Forecast System", в новогоднюю ночь будет идти дождь, возможны также интенсивный снегопад и метель. В начале января ветер повернет с северо-запада, его скорость порывами достигнет 27 метров в секунду, а температура воздуха понизится.
При прохождении холодного воздуха над относительно теплым Балтийским морем в начале 2019 года местами, особенно на западе Курземе, возможны сильный снег и метель. Температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов.
Во второй половине текущей недели сохранится теплая погода, временами возможны осадки.