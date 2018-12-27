В школе, где ученик напал на полицейского, уже год не могут найти директора

Рижская начальная интернат-школа санаторного типа привлекла внимание в ноябре прошлого года, когда один из учеников избил школьного полицейского. Как оказалось, в этой школе уже год не могут найти нового директора, об этом агентству ЛЕТА сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта.
По словам представителей департамента, в этой школе учатся дети с нарушениями психического развития и проблемами поведения. «Симптоматика этих нарушений в отдельных случаях может выражаться в деструктивном, агрессивном, неконтролируемом поведении. Если нарушения поведения являются клинически обоснованными, необходима медицинская, психологическая и педагогическая коррекция ", - утверждают в Департаменте образования.
Персонал школы признает, что трудности в процессе работы с учениками возникают и потому, что нарушения психического здоровья у них не были своевременно диагностированы, не лечились и не были скорректированы. А в подростковом возрасте они уже не подлежат корректировке.
Несмотря на то, что все учителя освоили специальный курс педагогики и регулярно посещали курсы о решении конфликтов и предотвращении насилия, время от времени в школе все же случаются проблемные ситуации, и педагоги работают в условиях повышенной напряженности.
В департаменте указывают, что вопрос об управлении школой и дальнейшем ее развитии будет рассмотрен в контексте совершенствования сети рижских школ в начале следующего года. Поэтому конкурс на должность директора этого учебного заведения до сих пор не объявлен.
Директор школы-интерната Анита Спуне оставила должность в ноябре прошлого года, сейчас ее обязанности исполняет Сандра Жарте.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Государственная полиция начала уголовный процесс о нападении подростка на полицейского в Рижской начальной школе-интернате санаторного типа. Против подростка, который оттолкнул полицейского, был начат уголовный процесс о нападении на представителя власти.