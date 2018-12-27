В школе, где ученик напал на полицейского, уже год не могут найти директора

По словам представителей департамента, в этой школе учатся дети с нарушениями психического развития и проблемами поведения. «Симптоматика этих нарушений в отдельных случаях может выражаться в деструктивном, агрессивном, неконтролируемом поведении. Если нарушения поведения являются клинически обоснованными, необходима медицинская, психологическая и педагогическая коррекция ", - утверждают в Департаменте образования.

Персонал школы признает, что трудности в процессе работы с учениками возникают и потому, что нарушения психического здоровья у них не были своевременно диагностированы, не лечились и не были скорректированы. А в подростковом возрасте они уже не подлежат корректировке.

Несмотря на то, что все учителя освоили специальный курс педагогики и регулярно посещали курсы о решении конфликтов и предотвращении насилия, время от времени в школе все же случаются проблемные ситуации, и педагоги работают в условиях повышенной напряженности.

В департаменте указывают, что вопрос об управлении школой и дальнейшем ее развитии будет рассмотрен в контексте совершенствования сети рижских школ в начале следующего года. Поэтому конкурс на должность директора этого учебного заведения до сих пор не объявлен.

Директор школы-интерната Анита Спуне оставила должность в ноябре прошлого года, сейчас ее обязанности исполняет Сандра Жарте.