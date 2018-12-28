Посмотри: в Монголии построена гостиница из льда и снега

На севере Азии, в монгольском городе Хайларе, 25 декабря открылась ежегодная ледяная и снежная гостиница, построенная из 8000 тонн льда. В гостинице - семь видов апартаментов, в том числе номер-люкс, роскошная столовая, бар, зал для отдыха, библиотека и даже театр. Почти вся мебель, в том числе кровати, столы и украшения, созданы из льда. Чтобы не проснуться с утра в огромной луже, все матрасы покрыты влагоустойчивыми покрывалами и одеялами из шкур северного оленя.