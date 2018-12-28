Посмотри: в Монголии построена гостиница из льда и снега

Каждый год самые холодные места удивляют любителей экстремальных ощущений и других сумасшедших ледяными и снежными гостиницами. В этом году такая гостиница появилась в Монголии, она вполне может посоревноваться с крупнейшими мировыми фестивалями ледовых скульптур.
На севере Азии, в монгольском городе Хайларе, 25 декабря открылась ежегодная ледяная и снежная гостиница, построенная из 8000 тонн льда. В гостинице - семь видов апартаментов, в том числе номер-люкс, роскошная столовая, бар, зал для отдыха, библиотека и даже театр. Почти вся мебель, в том числе кровати, столы и украшения, созданы из льда. Чтобы не проснуться с утра в огромной луже, все матрасы покрыты влагоустойчивыми покрывалами и одеялами из шкур северного оленя.
Галерея: Снежная гостиница в Монголии
Температура во всех помещениях составляет около -5 градусов по Цельсию, однако гостиница обеспечивает посетителям особо теплые спальные мешки и специальную одежду, которая не допускает обморожений.