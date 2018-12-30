Пн, 31.12.2018
Мне кажется, что люди, которые не разучились краснеть, – необычное явление само по себе. актриса Юлия Пересильд о режиссере Алвисе Херманисе

"Он не помещался в сумочку": люди выбрасывают "ненужные подарки" - щенков
Сердца нет!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В приют для животных Ulubele в праздничные дни попали несколько брошенных щенков, которые оказались "ненужными подарками", сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

"Маленького мальчика люди привели 29 декабря с текстом, что они хотели породистую собаку, а здесь породы нет, и щенок не соответствует размеру сумочки, он им не нужен", - рассказала руководитель приюта Илзе Джонсоне.

У собаки нет ни регистрации, ни чипа. Его приобрели у заводчиков, для которых главное - деньги.

"Нянечкой" для двух брошенных щенков стала проживающая в приюте собака Джина с парализованными задними лапами. Оба щенка, возможно, не достигли даже двухмесячного возраста.

Защитники животных отмечают, что животные - не игрушки, которые можно дарить.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ