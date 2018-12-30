"Он не помещался в сумочку": люди выбрасывают "ненужные подарки" - щенков
В приют для животных Ulubele в праздничные дни попали несколько брошенных щенков, которые оказались "ненужными подарками", сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
"Маленького мальчика люди привели 29 декабря с текстом, что они хотели породистую собаку, а здесь породы нет, и щенок не соответствует размеру сумочки, он им не нужен", - рассказала руководитель приюта Илзе Джонсоне.
У собаки нет ни регистрации, ни чипа. Его приобрели у заводчиков, для которых главное - деньги.
"Нянечкой" для двух брошенных щенков стала проживающая в приюте собака Джина с парализованными задними лапами. Оба щенка, возможно, не достигли даже двухмесячного возраста.
Защитники животных отмечают, что животные - не игрушки, которые можно дарить.
Mazo puikiņu atveda uz patversmi stulbeņi, jo neesot šķirnes = prestižam par sīku, bet dzīvoklim par... lielu...— Ulubele (@Ulubele) December 29, 2018
Mūsu rūpju bērns Džīna ( paralizētas pakaļkājas) auklē un mierina mazo jaunpienācēju..
🙏, Dievs, izdari tā, lai stulbeņi saprot, ka nevajag pirkt/ņemt dzīvu radību pic.twitter.com/GaXI5v0ZCj