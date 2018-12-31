Вот это разница! Работники Skype в Эстонии получают вполовину меньше сотрудников Microsoft Eesti

В завершенном финансовом году расходы на зарплаты Skype Technologies составили 14,567 млн евро в сравнении с 15,2 млн евро 2016/2017 финансового года (финансовый год Microsoft и его подразделений заканчивается 30 июня).

Количество работников Skype сократилось на 27 человек до 260.

Средняя зарплата работников Skype в финансовом году 2017/2018 составила 4669, в то время как в Microsoft Eesti, где работает 18 человек, средняя зарплата - 8297 евро в месяц.

Средняя зарплата сотрудников Skype увеличилась на шесть процентов или на 251 евро в месяц.

Если основной деятельностью Skype является разработка программного обеспечения для различных служб Microsoft, деятельность Microsoft Eesti заключается в маркетинге и продаже услуг и оборудования Microsoft.