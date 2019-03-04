Индийские фермеры страдают от попугаев-наркоманов

"Наркозависимые" попугаи наносят серьезный ущерб индийским фермерам, которые выращивают мак, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на Jerusalem Post.
"Группа "опиумозависимых" попугаев в штате Мадхья-Прадеш в последние месяцы терроризирует фермеров, выращивающих мак, создавая серьезную проблему, поскольку аграрии понесут значительные потери урожая в течение этого сезона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один цветок мака содержит 20-25 граммов опиума, а попугаи съедают их почти по 40 за день.
Фермеры в районе Нимач, пытаясь спасти урожай, стали использовать громкоговорители, чтобы отпугивать птиц. Они также обратились к местной власти, чтобы та помогла решить эту проблему, однако призывы пока остаются без ответа.
Первые нападения попугаев на маковые фермы произошли в 2015 году.
Neemuch: Opium farmers complain that the parrots in the area have been destroying their crops;a farmer says,"we beat drums & burst firecrackers to scare them away. We keep a watch on them in night as well. Don't know if they've got addicted to it or something else".#MadhyaPradesh pic.twitter.com/Z3G4Z3oxWF— ANI (@ANI) February 25, 2019