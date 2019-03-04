Индийские фермеры страдают от попугаев-наркоманов

"Группа "опиумозависимых" попугаев в штате Мадхья-Прадеш в последние месяцы терроризирует фермеров, выращивающих мак, создавая серьезную проблему, поскольку аграрии понесут значительные потери урожая в течение этого сезона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один цветок мака содержит 20-25 граммов опиума, а попугаи съедают их почти по 40 за день.

Фермеры в районе Нимач, пытаясь спасти урожай, стали использовать громкоговорители, чтобы отпугивать птиц. Они также обратились к местной власти, чтобы та помогла решить эту проблему, однако призывы пока остаются без ответа.