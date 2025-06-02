Сделка завершена: Rimi продана датской Salling Group

В собственность Salling Group передана вся сеть магазинов в Балтии, включая платформу электронной коммерции и централизованную систему логистики, где в общей сложности занято более 11 тысяч сотрудников. Сумма сделки составляет 1,3 миллиарда евро.

Присоединение Rimi к Salling Group даст новые возможности развития для реализации долгосрочной бизнес-стратегии, говорят в компании.

Исполнительный директор Salling Group Андерс Хаг заявил, что компания намерена усилить лидирующие позиции предприятия на рынке в Балтии, одновременно применив и опыт коллег, который будет полезен в том числе другим магазинам Salling Group в Дании, Германии и Польше.

После покупки Rimi общая численность магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве составит почти 2100, а число работников превысит 68 тысяч.

Как сообщалось, Salling Group - крупнейшая в Дании компания розничной торговли, владеющая в Европе сетью бюджетных супермаркетов Netto, а также несколькими другими сетями магазинов, в том числе Føtex и Bilka. Salling Group полностью принадлежит Salling Foundations.

Также сообщалось, что в мае этого года Европейская комиссия разрешила датскому предприятию розничной торговли Salling Group приобрести у шведского концерна ICA Gruppen компанию розничной торговли Rimi Baltic.

Rimi Latvia в прошлом году работала с оборотом в 1,126 миллиарда евро, что на 4,6% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 31% - до 38,115 миллиона евро.

Rimi Latvia зарегистрирована в январе 1992 года, ее основной капитал составляет 5 миллионов евро, свидетельствует информация Firmas.lv.