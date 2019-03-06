По каким правилам берут "быстрые" кредиты во всём мире

Финский рынок также заслуживает внимания. В стране установлен лимит 0,14% в день, чтобы компании могли продолжать выдавать кредиты с фактическими процентными ставками - 0,5 - 1,6% в день.

Такой потолок указан для займов суммой до 2000 евро, похожих на банковские кредитные карты. Между тем, сетевые кредиторы увеличили кредитный лимит, но выдают более мелкие кредиты, которые, как оказалось, более удобны потребителям.

Есть также примеры более строгого регулирования с более низкими кредитными потолками и меньшим мошенническим потенциалом. Так, например, в Латвии, где текущая процентная ставка составляет 0,2 - 0,55%, однако с первого июля она станет 0,07%.

Во Франции и Германии процентные ставки ещё ниже - 0,05% и 0,03%, соответственно. В Австралии процентная ставка - 0,13% в день, но установлено ограничение суммы за обслуживание: не больше, чем 20% от суммы займа.

В странах этого сегмента также существуют определённые правила. Например, за срочное присвоение кредита нужно платить дополнительную сумму, которая составляет 30% от суммы кредита (если говорить о Франции и Германии), а в Австралии - 20%. Однако широко это не практикуется - большая часть учреждений работает с другой, благоприятной для бизнеса политикой. Они ориентируются на платежеспособных клиентов, у которых есть постоянный доход.

Во многих развитых странах, в том числе в Западной Европе, наблюдается новая тенденция - увеличение кредитования частных лиц в интернете. Спрос на небольшие и доступные кредиты значительно вырос после 2008-2010 годов. Строгие правила банковского кредитования могут изменить кредитный рынок в будущем.

Пока ещё сложно судить, каким будет результат ограничения займов для частных лиц. Например, в Китае недавно установили лимит для краткосрочных займов - 0,1% в день, продление не больше, чем на два раза, и запрещено взыскание долгов. Эти ограничения вызвала компания, которая спрятала финансовую пирамиду за кредитную платформу под названием Ezubao. Как оказалось, у компании было более 900 тысяч частных инвесторов, вложивших около 7,6 миллиардов долларов.

После того, как в Китае стали строже правила, китайские кредитные компании начали свою экспансию на более либеральные рынки в соседних странах, где также были случаи незаконной деятельности. Например, в Индонезии такие кредитные операции принудили местные власти внимательнее рассмотреть индустрию быстрого кредитования. Есть шанс, что уже в скором времени в Китае могут быть обнаружены схемы альтернативных услуг займов.

Беларусь - схожий пример. Существуют официально выданные кредиты, однако это не мешает кредиторам работать из "подполья".

В Великобритании процентная ставка составляет 0,8% в день. Максимальная сумма, которую кредитор может попросить у должника - 100% от суммы займа. За каждый день задержки применяется штраф в размере 15 фунтов. Данное регулирование позволяет нескольким кредиторам работать на рынке Великобритании, однако число кредитов, выданных частными лицами, также увеличивается.

Стоит упомянуть страны Северной Америки США и Канаду (процентные ставки 1% и 1,25% в день соответственно). В США краткосрочные кредиты разрешены в 36 штатах из 50, а в Канаде - в восьми из десяти провинций. После ужесточения регулирования в России (максимальная дневная процентная ставка скоро составит 1%), аналогичная ситуация может возникнуть и тут.