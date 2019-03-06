По каким правилам берут "быстрые" кредиты во всём мире
В Латвии широко известны такие краткосрочные займы как "быстрые кредиты". Эта сфера кредитования не чужда и другим странам мира. Каковы различия быстрых кредитов между мировыми странами и Латвией? Финансовый холдинг Robocash Group предложил исследование, в котором собраны главные отличия краткосрочного кредитования во всём мире. В исследовании пришли к выводу, что сфера быстрых кредитов работает по принципу трёх правил.
Краткосрочные, как и другие займы, заявку на которые можно подать через интернет, являются очень важными во многих развивающихся странах. С исторической точки зрения, первое учреждение такого вида было открыто в Бангладеше Мухаммадом Юнуссом, создавшим Grameen Bank. Его идея заключалась в том, чтобы дать возможность бедным людям, не имеющим доступа в банк, занять деньги и начать свой бизнес.
Несмотря на прирост потребления, ситуация в некоторых странах не поменялась. Так, например, во Вьетнаме большая часть жителей живёт с низкими доходами, без доступа к традиционной системе банков. По данным Findex, в 2017 году только у 31% жителей Вьетнама имели свой счёт в банке.
Именно поэтому в таких странах очень популярны краткосрочные займы, которые не связаны с банками. Благодаря широкой доступности, быстрые кредиты во всем мире выполняют функцию разрешения насущных финансовых трудностей.
Средняя процентная ставка во Вьетнаме составляет 1,8-2%, что отражает текущий баланс между спросом и потреблением.
В свою очередь, сегодня процентная ставка на Филиппинах составляет 1,3-3%, однако займы в интернете очень востребованы. Это связано с местоположением банков (филиалы больших банков доступны только в одной трети городов). В свою очередь, подключение к интернету есть у большой части населения. В государстве с семью тысячами островов интернет дал возможность развиваться многим технологическим компаниям.
В целом, краткосрочные кредиты в мире могут гордиться большим спросом, к тому же процентные ставки у всех кредитов данного вида очень похожи: в Мексике - 1,2-2% в день, в Украине - 1,5-2% в день и в Польше 0,8-2,7% в день. В самых экономически развитых странах также придерживаются этих тенденций. В Испании ставка составляет 1-3% в день, а в Новой Зеландии - 1,5-2% в день.
В странах послабее, как в Кении, процентная ставка 0,25-0,8% в день, но сумма займа нередко равняется нескольким долларам. Также на дополнительные услуги относительно низкие цены.
Для наиболее развитых и крупных рынков самой существенной тенденцией являются регулирования, которые также связаны с процентными ставками займа. Регулирование процентных ставок ведет к их снижению, что требует от кредиторов увеличения стоимости дополнительных услуг.
Так, например, в Южной Африке ставка быстрого кредита не может превышать 5% (0,16% в день). Однако распространены другие услуги, которые могут достигать 10-20% от суммы займа.
Принимая во внимание различные услуги (плата за обслуживание, за продление срока и так далее), в этих странах конечная ставка может достичь 2000% в год (5,5% в день). Схожая ситуация в Индии: средняя ставка составляет 0,1-0,7% в день. Однако кредиторы нередко добавляют к займу различные платежи. Например, плата за обслуживание, которая может увеличить процентную ставку в десять раз.
В Казахстане с прошлого года в сфере быстрого кредитования были приняты новые правила. Там процентная ставка не может превышать 100% в год (или 0,27% в день). Штраф за опоздание не может превышать 10% в год. Такое решение правительства привело к тому, что рынок покинули несколько игроков. Однако всё равно есть компании, которые предоставляют кредит со ставкой 1,5 - 2,5% в день (в неё входит плата за рассмотрение кредитоспособности, получение гарантии и создание счёта без участия банка).
Финский рынок также заслуживает внимания. В стране установлен лимит 0,14% в день, чтобы компании могли продолжать выдавать кредиты с фактическими процентными ставками - 0,5 - 1,6% в день.
Такой потолок указан для займов суммой до 2000 евро, похожих на банковские кредитные карты. Между тем, сетевые кредиторы увеличили кредитный лимит, но выдают более мелкие кредиты, которые, как оказалось, более удобны потребителям.
Есть также примеры более строгого регулирования с более низкими кредитными потолками и меньшим мошенническим потенциалом. Так, например, в Латвии, где текущая процентная ставка составляет 0,2 - 0,55%, однако с первого июля она станет 0,07%.
Во Франции и Германии процентные ставки ещё ниже - 0,05% и 0,03%, соответственно. В Австралии процентная ставка - 0,13% в день, но установлено ограничение суммы за обслуживание: не больше, чем 20% от суммы займа.
В странах этого сегмента также существуют определённые правила. Например, за срочное присвоение кредита нужно платить дополнительную сумму, которая составляет 30% от суммы кредита (если говорить о Франции и Германии), а в Австралии - 20%. Однако широко это не практикуется - большая часть учреждений работает с другой, благоприятной для бизнеса политикой. Они ориентируются на платежеспособных клиентов, у которых есть постоянный доход.
Во многих развитых странах, в том числе в Западной Европе, наблюдается новая тенденция - увеличение кредитования частных лиц в интернете. Спрос на небольшие и доступные кредиты значительно вырос после 2008-2010 годов. Строгие правила банковского кредитования могут изменить кредитный рынок в будущем.
Пока ещё сложно судить, каким будет результат ограничения займов для частных лиц. Например, в Китае недавно установили лимит для краткосрочных займов - 0,1% в день, продление не больше, чем на два раза, и запрещено взыскание долгов. Эти ограничения вызвала компания, которая спрятала финансовую пирамиду за кредитную платформу под названием Ezubao. Как оказалось, у компании было более 900 тысяч частных инвесторов, вложивших около 7,6 миллиардов долларов.
После того, как в Китае стали строже правила, китайские кредитные компании начали свою экспансию на более либеральные рынки в соседних странах, где также были случаи незаконной деятельности. Например, в Индонезии такие кредитные операции принудили местные власти внимательнее рассмотреть индустрию быстрого кредитования. Есть шанс, что уже в скором времени в Китае могут быть обнаружены схемы альтернативных услуг займов.
Беларусь - схожий пример. Существуют официально выданные кредиты, однако это не мешает кредиторам работать из "подполья".
В Великобритании процентная ставка составляет 0,8% в день. Максимальная сумма, которую кредитор может попросить у должника - 100% от суммы займа. За каждый день задержки применяется штраф в размере 15 фунтов. Данное регулирование позволяет нескольким кредиторам работать на рынке Великобритании, однако число кредитов, выданных частными лицами, также увеличивается.
Стоит упомянуть страны Северной Америки США и Канаду (процентные ставки 1% и 1,25% в день соответственно). В США краткосрочные кредиты разрешены в 36 штатах из 50, а в Канаде - в восьми из десяти провинций. После ужесточения регулирования в России (максимальная дневная процентная ставка скоро составит 1%), аналогичная ситуация может возникнуть и тут.
В связи с этим, законодательные регулирования быстрых кредитов устанавливают три типа правил, по которым работает сфера кредитования во всём мире: процентные ставки по требованию; дополнительный доход от услуг; более строгое регулирование, частично делающее услуги быстрого кредитования схожими с тем, что предлагают банки.