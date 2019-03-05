LRA: Компания, которая расскажет о налоговой реформе, сама должна государству сотни тысяч

LRA обращает внимание, что закупочная комиссия СГД решила заключить договор с Alpha Baltic Media, которым предстоит реализовать информационную кампанию о налоговой реформе в 2019 году. Решение обосновано тем, что предприниматель получил "наивысшую оценку" и его "квалификация соответствует всем изложенным в условиях закупки требованиям".

"В этом контексте важно отметить, что уже 7 ноября решением правления LRA члены общества Alpha Baltic и Creative Media Services были исключены из него, так как долгосрочно и систематически проводили коммерческую практику вопреки профессиональным стандартам сферы, как подрывая репутацию сферу, так и выражая недоверие к LRA, ее членам и целям. Согласно статусам, оба члена общества, которые тогда в LRA представлял Лаурис Шпиллер, могли оспорить решение, однако никто этого так и не сделал", - пишет в письме LRA.