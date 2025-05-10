В Латвии оценят санкции, введенные Польшей против владельцев магазинов Mere

Включение в санкционный список Польши означает, что на финансовые активы и экономические ресурсы юридического или физического лица налагается арест, оно исключается из процедур государственных закупок и конкурсов, а физическим лицам, если они являются иностранными гражданами, запрещается въезд в Польшу.

В Польше работало десять магазинов Mere, но все они закрылись в 2022 году.

В 2024 году компания Torgservis PL открыла в Польше два магазина под названием MyPrice - один из них еще работает, а второй уже закрыт. Недавно компания открыла магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska.

В России братья Шнайдеры владеют сетью магазинов низких цен "Светофор", которая насчитывает около 2000 торговых точек.

В Латвии магазины Mere появились в марте 2021 года, а управляет ими ООО Latprodukti. По данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии имеется 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составил 20,637 млн евро, что на 88,9% больше 2022 года, а прибыль выросла в несколько раз до 748,6 тыс. евро.

61% капитала Latprodukti принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Также совладельцами компании являются Евгений Пшеницын (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).