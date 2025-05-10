В Латвии оценят санкции, введенные Польшей против владельцев магазинов Mere

В Латвии оценят санкции, введенные Польшей против владельцев сети магазинов Mere, сообщила в пятницу программа Латвийского телевидения Panorāma.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите сообщила, что Латвия ознакомилась с решением Польши и рассмотрит необходимость соответствующих действий.
"Мы выступаем за жесткие санкции в отношении сторонников развязанной Россией войны, и работа над предложениями по санкциям продолжается", - сказала Эглите.
Заместитель руководителя Службы финансовой разведки Паулис Ильенков пояснил, что в настоящее время Mere может легально работать в Латвии, так как санкции против владельцев сети были введены только отдельными странами - Польшей и Украиной, однако на их территории действуют соответствующие законы, и Латвия не обязана вводить такие же санкции.
Как сообщалось, Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против владельцев сети магазинов Mere за косвенную поддержку агрессии России против Украины. В санкционный список попали польская компания Torgservis PL и граждане России Сергей и Антон Шнайдеры, владеющие ее акциями номинальной стоимостью 3 млн евро.
Санкции были введены по требованию Государственной налоговой администрации Польши, которая заявила, что компания имеет финансовые средства и экономические ресурсы, которые косвенно поддерживают российскую агрессию в Украине, и санкции против нее сократят поступления в российский бюджет, которые используются для финансирования агрессии против Украины.
Включение в санкционный список Польши означает, что на финансовые активы и экономические ресурсы юридического или физического лица налагается арест, оно исключается из процедур государственных закупок и конкурсов, а физическим лицам, если они являются иностранными гражданами, запрещается въезд в Польшу.
В Польше работало десять магазинов Mere, но все они закрылись в 2022 году.
В 2024 году компания Torgservis PL открыла в Польше два магазина под названием MyPrice - один из них еще работает, а второй уже закрыт. Недавно компания открыла магазин в Варшаве под брендом Moja cena, сообщает портал Wirtualna Polska.
В России братья Шнайдеры владеют сетью магазинов низких цен "Светофор", которая насчитывает около 2000 торговых точек.
В Латвии магазины Mere появились в марте 2021 года, а управляет ими ООО Latprodukti. По данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии имеется 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составил 20,637 млн евро, что на 88,9% больше 2022 года, а прибыль выросла в несколько раз до 748,6 тыс. евро.
61% капитала Latprodukti принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Также совладельцами компании являются Евгений Пшеницын (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).
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