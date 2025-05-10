Fitch подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) подтвердило кредитный рейтинг Латвии на прежнем уровне A-, сохранив стабильный прогноз, говорится в заявлении агентства.
В качестве важнейших факторов, поддерживающих кредитный рейтинг Латвии на этом уровне, агентство называет надежную экономическую политику, поддерживаемую членством в Европейском союзе и еврозоне, сохраняющийся низкий уровень государственного долга и расходов на его обслуживание по сравнению с другими странами с аналогичным рейтингом, а также умеренный уровень задолженности частного сектора.
В числе факторов, которые могут привести к снижению прогноза в будущем до негативного, Fitch указало усиление геополитических рисков, что может отрицательно повлиять на рост экономики, а также финансовое состояние государства и внешней среды.
В свою очередь повышению прогноза до положительного будет способствовать снижение уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). Также прогноз может быть улучшен при снижении геополитической напряженности, что уменьшит влияние внешних потрясений на Латвию.
По прогнозам Fitch, прирост ВВП Латвии в этом году составит 1,2% по сравнению с 0,4% в прошлом году. Это произойдет благодаря привлечению средств из фондов ЕС, реализации крупных оборонных проектов и более благоприятным условиям финансирования, что будет способствовать росту инвестиций. Также ожидается улучшение показателей частного потребления. В следующем году Fitch прогнозирует для Латвии рост ВВП на 2,4%.
Инфляция, которая в прошлом году составила 1,3%, в этом году может увеличиться до 2,9%, а в следующем снизиться до 2,3%.
Согласно оценке рейтингового агентства, банковский сектор Латвии по-прежнему остается стабильным.
Министр финансов Арвилс Ашераденс положительно оценил присвоенный Fitch рейтинг, отметив, что он подтверждает реализуемую государством политику, сообщили в Министерстве финансов.
"Высокий, безопасный для инвестиций и стабильный кредитный рейтинг государства - важный фактор для сохранения доверия финансовых рынков и инвесторов к кредитоспособности Латвии, что также способствует росту экономики", - подчеркнул министр.
Предыдущую оценку кредитного рейтинга Латвии Fitch опубликовало 15 ноября 2024 года, подтвердив рейтинг на уровне A- и снизив прогноз с положительного до стабильного.
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