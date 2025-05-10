Fitch подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне A

В качестве важнейших факторов, поддерживающих кредитный рейтинг Латвии на этом уровне, агентство называет надежную экономическую политику, поддерживаемую членством в Европейском союзе и еврозоне, сохраняющийся низкий уровень государственного долга и расходов на его обслуживание по сравнению с другими странами с аналогичным рейтингом, а также умеренный уровень задолженности частного сектора.

В числе факторов, которые могут привести к снижению прогноза в будущем до негативного, Fitch указало усиление геополитических рисков, что может отрицательно повлиять на рост экономики, а также финансовое состояние государства и внешней среды.

В свою очередь повышению прогноза до положительного будет способствовать снижение уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). Также прогноз может быть улучшен при снижении геополитической напряженности, что уменьшит влияние внешних потрясений на Латвию.