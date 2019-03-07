Taxify расширяется и меняет название на Bolt

Предприятие предлагает теперь не только услуги такси, но и коллективное использование мотоциклов и электрических скутеров, и новое название призвано отражать динамичное движение.

Представители Taxify добавили, что клиентам не нужно скачивать новое приложение, и компания продолжит оказывать все прежние свои услуги.

Taxify, основанная пять лет назад в Эстонии Мартином Виллигом, обслуживает сейчас около 25 млн клиентов в 30 странах мира.