Taxify расширяется и меняет название на Bolt

Платформа вызова такси Taxify меняет название и логотип на Bolt, сообщила представитель предприятия по общественным отношениям Кристине Шейко.
Предприятие предлагает теперь не только услуги такси, но и коллективное использование мотоциклов и электрических скутеров, и новое название призвано отражать динамичное движение.
Представители Taxify добавили, что клиентам не нужно скачивать новое приложение, и компания продолжит оказывать все прежние свои услуги.
Приложение Taxify автоматически сменится на приложение Bolt. Полный переход на новый бренд займет примерно месяц.
Taxify, основанная пять лет назад в Эстонии Мартином Виллигом, обслуживает сейчас около 25 млн клиентов в 30 странах мира.