Чт, 7.03.2019
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Taxify расширяется и меняет название на Bolt

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Taxify

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Платформа вызова такси Taxify меняет название и логотип на Bolt, сообщила представитель предприятия по общественным отношениям Кристине Шейко.

Предприятие предлагает теперь не только услуги такси, но и коллективное использование мотоциклов и электрических скутеров, и новое название призвано отражать динамичное движение.

Представители Taxify добавили, что клиентам не нужно скачивать новое приложение, и компания продолжит оказывать все прежние свои услуги.

Приложение Taxify автоматически сменится на приложение Bolt. Полный переход на новый бренд займет примерно месяц.

Taxify, основанная пять лет назад в Эстонии Мартином Виллигом, обслуживает сейчас около 25 млн клиентов в 30 странах мира.

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