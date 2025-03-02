Мир ожидает экономически нестабильный год. Что это значит для Латвии?

Значительные различия будут наблюдаться не только между регионами, но и внутри экономических блоков. Например, в Германии в прошлом году была зафиксирована рецессия в -0,2%, а в этом году ожидается восстановление на уровне 0,5%. В то же время экономика Испании выросла на 3,2% в прошлом году и продолжит расти на уровне 2,8% в этом году.

В мире также сохранится разная монетарная политика, так как различные страны решают проблемы, связанные с разными фазами инфляционного цикла. Например, ожидается, что к концу этого года ставка Федеральной резервной системы США составит 3,6%, в еврозоне - 2%, в Китае - 1,4%, в Великобритании —-3,8%, а в Индии - даже 6%.

Все может изменить тарифная политика США

Исследователи EY указывают, что главным неизвестным фактором в развитии экономики являются возможные торговые тарифы, которые могут быть введены США. Здесь сложно предсказать конкретное экономическое влияние, не зная масштабов и целей тарифов, однако эксперты EY оценивают, что в случае "ограниченного" сценария, при котором США введут 25% тариф на импорт стали, алюминия и автомобилей из Европейского союза (ЕС), экономический эффект в еврозоне не будет значительным - он останется значительно ниже 1% ВВП к 2027 году.

Но при сценарии значительных тарифов, например, если США введут 10% пошлину на весь импорт из ЕС и еще более высокие тарифы для других мировых экономик, экономический эффект будет уже значительным.

В случае введения таких тарифов влияние на ВВП еврозоны в 2027 году составит около минус 2%, а Германия пострадает еще больше - эффект на ВВП составит почти минус 3%. Такой сценарий введения американских тарифов поставит Еврозону и некоторые из ее крупнейших стран на грань рецессии или даже приведет к ее началу.

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