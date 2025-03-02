Последний аналитический обзор мировой экономики, подготовленный консалтинговой компанией EY, показывает, что этот год будет отмечен значительно различающимися темпами роста в разных регионах, отсутствием синхронизации в монетарной политике и нестабильностью, сопровождающейся постоянными дискуссиями о тарифной политике, колебаниями валютных курсов и влиянием геополитических изменений, сообщает портал tv3.lv.
Мир ожидает экономически нестабильный год. Что это значит для Латвии?
Эксперты EY отмечают, что рост экономики в еврозоне остается медленным: ВВП валютного блока вырос всего на 0,7% в прошлом году, в этом году ожидается рост до 1,3%, а в следующем - до 1,8%.
В то же время экономика США в 2024 году увеличилась на 2,8%, а в 2025 году замедлится до 2,2%, с дальнейшим снижением до 1,7% в 2026 году.
"Основной вызов еврозоны - это конкурентоспособность, и пока нет особых причин ожидать ускорения роста в Европе. Это означает, что и Латвия не может рассчитывать на бурный рост экспорта или приток крупных инвестиций. Экономический рост Латвии возможен только за счет упорного труда и повышения производительности", - считает партнер консалтинговой компании EY в странах Балтии Гунтар Кролс.
"Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году еще на процент снизит ставку финансирования, что окажет положительный импульс инвестициям и потреблению.
Предполагается, что еврозона выиграет от умеренного роста экспорта и масштабных инвестиций в политику устойчивого развития, например, в рамках программы NextGenEU. Однако сохраняются и высокие риски, особенно если США неожиданно введут высокие торговые тарифы", - продолжает Гунтар Кролс.
Значительные различия будут наблюдаться не только между регионами, но и внутри экономических блоков. Например, в Германии в прошлом году была зафиксирована рецессия в -0,2%, а в этом году ожидается восстановление на уровне 0,5%. В то же время экономика Испании выросла на 3,2% в прошлом году и продолжит расти на уровне 2,8% в этом году.
В мире также сохранится разная монетарная политика, так как различные страны решают проблемы, связанные с разными фазами инфляционного цикла. Например, ожидается, что к концу этого года ставка Федеральной резервной системы США составит 3,6%, в еврозоне - 2%, в Китае - 1,4%, в Великобритании —-3,8%, а в Индии - даже 6%.
Все может изменить тарифная политика США
Исследователи EY указывают, что главным неизвестным фактором в развитии экономики являются возможные торговые тарифы, которые могут быть введены США. Здесь сложно предсказать конкретное экономическое влияние, не зная масштабов и целей тарифов, однако эксперты EY оценивают, что в случае "ограниченного" сценария, при котором США введут 25% тариф на импорт стали, алюминия и автомобилей из Европейского союза (ЕС), экономический эффект в еврозоне не будет значительным - он останется значительно ниже 1% ВВП к 2027 году.
Но при сценарии значительных тарифов, например, если США введут 10% пошлину на весь импорт из ЕС и еще более высокие тарифы для других мировых экономик, экономический эффект будет уже значительным.
В случае введения таких тарифов влияние на ВВП еврозоны в 2027 году составит около минус 2%, а Германия пострадает еще больше - эффект на ВВП составит почти минус 3%. Такой сценарий введения американских тарифов поставит Еврозону и некоторые из ее крупнейших стран на грань рецессии или даже приведет к ее началу.
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