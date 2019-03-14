Более 35% семей Латвии в прошлом году с трудом покрывали повседневные расходы

При этом вырос удельный вес домохозяйств, покрывающих повседневные расходы с небольшими трудностями или сравнительно легко - с 51,2% в 2017 году до 56,8% в 2018, и покрывающих их легко или очень легко - с 5,3% до 7,4%.

Сравнительно легко или с небольшими трудностями повседневные расходы покрывают 63,7% домохозяйств в Риге, 61,2% - в Видземе, 55,8% - в Курземе, 52,3% - в Рижском регионе, 50,1% - в Латгале и 48,3% - в Земгале.

В Риге (8,9%), Земгале (8,1%) и Рижском регионе (8%) был больше удельный вес домохозяйств, покрывающих повседневные расходы легко или очень легко, меньше таких домохозяйств было в Курземе (6,2%), Латгале (5,8%) и Видземе (4,1%).

В Латгале и Земгале больше всего (соответственно 44,1% и 43,6%) домохозяйств, покрывающих повседневные расходы с трудом или с большими трудностями.

Труднее всего покрывать эти расходы приходится одиноким пенсионерам старше 65 лет (54,8%) и семьям, состоящим из одного взрослого с детьми (42,6%).

Латвийцы считают, что в прошлом году на содержание одного члена домохозяйства было необходимо не меньше 555 евро в месяц - на 46 евро (9,1%) больше, чем в 2017 году.