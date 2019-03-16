Врач Началовой обвинил американских докторов в ее болезни

Российский врач Василий Шуров, который занимался лечением певицы Юлии Началовой полгода назад, рассказал, что могло стать причиной такого ухудшения здоровья. Об этом пишет Gazeta.ru.
В СМИ распространились слухи о том, что у Началовой диагностировано тяжелое аутоиммунное заболевание - волчанка.
Шуров подчеркнул, что в его клинике певице специально подбирали индивидуальный курс лечения подагры, а также других заболеваний. Он также отрицает какую-либо возможность волчанки.
"На тот момент, когда мы обследовали Началову — полгода назад, никакой красной волчанки у нее не было", - приводит слова медика издание "Московский комсомолец".
Врач был возмущен слухами о волчанке, и назвал их чушью.
"Я знаю, как выглядят люди с такой болезнью. На их коже появляются симптомы, характерные для волчанки. Их ни с чем не спутаешь. Так же поражаются внутренние органы. У Юли близко ничего не было", — подчеркнул Шуров.
Врач отметил, что Юлия летала в США лечить подагру.
"Те врачи ее только обезболивали, считайте, не было никакого квалифицированного лечения. В итоге запустили болезнь", - поясняет он.
Ранее представители Началовой отреагировали на сообщения о том, что ей стало хуже. Пиар-менеджер артистки объяснила, что сейчас состояние исполнительницы стабильное.
Информация о госпитализации российской певицы и телеведущей Юлии Началовой поступила 11 марта. 13 марта стало известно, что врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.