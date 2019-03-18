Ринкевич: Из-за проблем в финансовом секторе необходимо работать над имиджем государства

Он пояснил, что из-за проблем в финансовом секторе и других проблем нужно будет больше вкладывать в том, чтобы показать другим, что Латвия свои проблемы понимает, решает и способна делать больше. "Нам придется больше работать, чтобы проводить в Латвии собрания на высоком уровне, мероприятия и показывать, что мы способны решать проблемы, которые у нас есть", - заявил министр.

На вопрос, почему в этом году в ежегодный доклад о внешней политике нужно было включать раздел о финансовом секторе, министр пояснил, что это делается для того, чтобы напомнить обществу, что это вопрос не только финансового сектора, кредитного рейтинга и репутации, но и национальной безопасности и сотрудничества со стратегическими партнерами в Европе и Северной Америке.