Ринкевич: Из-за проблем в финансовом секторе необходимо работать над имиджем государства

Из-за проблем в финансовом секторе в ближайшие годы необходимо будет работать над радикальным изменением имиджа государства, сообщил в интервью агентству LETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").
Он пояснил, что из-за проблем в финансовом секторе и других проблем нужно будет больше вкладывать в том, чтобы показать другим, что Латвия свои проблемы понимает, решает и способна делать больше. "Нам придется больше работать, чтобы проводить в Латвии собрания на высоком уровне, мероприятия и показывать, что мы способны решать проблемы, которые у нас есть", - заявил министр.
На вопрос, почему в этом году в ежегодный доклад о внешней политике нужно было включать раздел о финансовом секторе, министр пояснил, что это делается для того, чтобы напомнить обществу, что это вопрос не только финансового сектора, кредитного рейтинга и репутации, но и национальной безопасности и сотрудничества со стратегическими партнерами в Европе и Северной Америке.
На вопрос о том, будет ли и в следующем году включен вопрос о финансовом секторе в доклад о внешней политике, Ринкевич ответил, что это зависит от того, как Латвия будет выполнять рекомендации Moneyval, от конкретных процессов в ходе самоликвидации ABLV и улучшения контрольного механизма. Министр подчеркнул, что правительство активно работает над этим.