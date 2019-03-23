"Запасайтесь едой и спичками". Жителей Эстонии готовят к кризису

"Думали ли вы, как будете справляться, если в Эстонии произойдет неожиданное бедствие или природная катастрофа? Есть ли у вас дома достаточно еды, спичек, батареек, лекарств и других вещей первой необходимости, чтобы пережить недельный кризис?" - спрашивают сотрудники министерства в письме, разосланном жителям Эстонии.

Пресс-секретарь МВД Юрген Клемм пояснил, что электронные письма отправляют адресатам, данные которых взяли из базы данных в регистре народонаселения. У каждого человека берут тот адрес электронной почты, который добавлен в базу данных последним. В большинстве случаев люди использовали эти адреса при общении с Департаментом полиции и погранохраны, с Департаментом шоссейных дорог или с Налогово-таможенным департаментом.

Всего МВД разошлет электронные письма 909 270 жителям страны. Рассылка происходит партиями по 100 000 адресатов.

Письма начали рассылать в четверг, 21 марта.

"По состоянию на пятницу отправлено около 450 000 электронных писем. Если все пойдет по плану, то все письма дойдут до адресатов в течение этой недели", - сказал Клемм.

На этой неделе Министерство внутренних дел и Спасательный департамент начали кампанию по подготовке населения к возможным кризисам, чтобы люди могли создать запас продуктов и всего необходимого как минимум на неделю.

В письме МВД говорится, что Эстония - безопасное место, однако иногда и в безопасных странах случаются внезапные кризисы, которые могут длиться часами, днями и даже неделями.

"В экстренной ситуации очень многие люди быстро и одновременно нуждаются в помощи. В такой ситуации вы можете получить помощь далеко не сразу. Каждый из нас может подготовиться, чтобы в ожидании спасения не попасть в беду", - говорится в письме.