Стабильная оценка на будущее: долгосрочный кредитный рейтинг Латвии подтвержден

Международное агентство кредитных рейтингов "S&P Global" (S&P) сохранило долгосрочный рейтинг Латвии на уровне "A", говорится в сообщении агентства.
Кредитный рейтинг для краткосрочных обязательств сохранен на уровне "A-1".
Обоим рейтингам сохранена стабильная оценка на будущее.
S&P указало, что несмотря на политическую фрагментацию и нестабильную партийную систему, что особенно продемонстрировало долгое формирование правительства после выборов Сейма в прошлом году, агентство считает процесс принятия политических решений в целом эффективным и прогнозирует, что прежняя политика продолжится.
Агентство пояснило, что состояние публичных финансов Латвии соответствует определенному рейтингу, потому что в Латвии соотношение долга к ВВП является одним из самых низких в ЕС, и в целом дефицит бюджета ограничен.
По расчетам S&P, прирост ВВП Латвии в последующие годы составит в среднем 3%.
По оценке агентства, активность в строительстве продолжит быть высокой, пока будут поступать средства ЕС, и достигнет максимума в 2020-2021 гг., а после 2022 года рост в строительстве остановится.
На фоне реального роста зарплат на 6-7% в год ожидается, что потребление будет играть все большую роль в приросте ВВП. Однако S&P предупреждает, что все более напряженная ситуация на рынке труда может стать значительным препятствием для экономического развития, если не контролировать ситуацию. Так как рост зарплат опережает рост производительности, для сохранения внешней конкурентоспособности нужны инвестиции, способствующие производительности, рекомендует S&P.
Риски для перспектив латвийской экономики создает и внешняя среда. Более 70% латвийского экспорта идет в другие страны ЕС, в том числе 5% в Соединенное Королевство, поэтому замедление экономического роста в еврозоне и возможный хаотичный "Brexit" могут существенно повлиять на экономику Латвии. Влияние могут оказать также напряженность в мировой торговле и усиление санкций против России, указало S&P.
Агентство прогнозирует, что сильный внутренний спрос в ближайшие годы будет способствовать увеличению дефицита счета текущих платежей.