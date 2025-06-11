Как изменились грузовые перевозки в Россию и Беларусь?

За первые пять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в направлении выезда оно сократилось на 7%, а в направлении въезда - на 25%.

Поток легкового транспорта сократился еще больше.

Патерниеки - единственный пропускной пункт на границе Латвии с Беларусью. Статистика за первые пять месяцев прошлого и этого года показывает, что поток грузовых автомобилей уменьшается: въезд сократился на 30%, выезд - на 20%.

На границе с Россией в Терехово эти показатели составляют минус 6% и плюс 5% соответственно, а в Гребнево - минус 35% и минус 9%.

Такие изменения можно объяснить процедурами, проводимыми на латвийской стороне, а именно проверками санкционных товаров, а также действиями соседних стран на пункте пересечения границы, сообщил подкомиссии Сейма по внутренней безопасности представитель Государственной пограничной охраны Риналдс Белый.

В Гребнево в этом году границу пересекали грузовые автомобили, зарегистрированные в Литве, Латвии, России, Казахстане и Польше, в Патерниеки - в Литве, Латвии, Казахстане, Узбекистане и Киргизии, а в Терехово - грузовые автомобили, зарегистрированные в Латвии, Литве, России, Узбекистане и Румынии.

"По сути, большую часть общего потока составляют именно латвийские и литовские перевозчики", - отметил Белый. Можно сказать, что ситуация полностью под контролем, добавил он.