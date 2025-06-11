Повышение цен на билеты в региональном общественном транспорте. Совет принял решение

Совет по общественному транспорту (STP) в среду, 11 июня, не включил в повестку дня вопрос о возможном повышении цен на билеты в региональном общественном транспорте.
Председатель Совета по общественному транспорту Анния Новикова на заседании указала, что в ближайшее время от Автотранспортной дирекции (ATD) поступит вопрос о пересмотре тарифов, который можно будет включить в повестку.
Она предложила рассмотреть этот вопрос позже - на следующем заседании совета.
Член совета от Министерства сообщения Байба Вилипа поддержала предложение отложить рассмотрение, отметив, что новые тарифы на билеты еще не готовы. Также член совета от Рижского планировочного региона Лигита Оланте указала, что в расчетах тарифов были ошибки, поэтому их необходимо пересчитать.
Совет принял решение отложить этот вопрос примерно на месяц.
Ранее представители ATD сообщили агентству LETA, что дирекция провела расчеты возможного повышения цен на билеты в региональном общественном транспорте.
Согласно решению Совета по общественному транспорту, тарифы на проезд должны пересматриваться раз в год.
Выполняя это требование, ATD провела перерасчеты с учетом инфляции и роста средней заработной платы.
В дирекции подчеркнули, что решение о тарифах должно быть принято на заседании Совета по общественному транспорту. После его принятия для введения изменений в силу потребуется от двух до трёх месяцев.
Как уже сообщалось, в декабре 2023 года Совет по общественному транспорту утвердил новую систему билетов и тарифов для регионального общественного транспорта. В том числе с 1 апреля 2024 года в региональном транспорте вступили в силу новые тарифы и виды билетов.
Согласно новой тарифной системе, минимальная стоимость поездки в Риге составляет 1,5 евро, в других городах - 1 евро, а за пределами городов - 0,7 евро. При этом, например, стоимость поездки на поезде по маршруту Рига - Лиепая увеличилась с 7,4 евро до 8,01 евро, а поездка на автобусе по тому же маршруту подорожала с 8,65 евро до 10,4 евро.
Предыдущая тарифная система регионального общественного транспорта в Латвии действовала с 2020 года.
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