Повышение цен на билеты в региональном общественном транспорте. Совет принял решение

Председатель Совета по общественному транспорту Анния Новикова на заседании указала, что в ближайшее время от Автотранспортной дирекции (ATD) поступит вопрос о пересмотре тарифов, который можно будет включить в повестку.

Она предложила рассмотреть этот вопрос позже - на следующем заседании совета.

Член совета от Министерства сообщения Байба Вилипа поддержала предложение отложить рассмотрение, отметив, что новые тарифы на билеты еще не готовы. Также член совета от Рижского планировочного региона Лигита Оланте указала, что в расчетах тарифов были ошибки, поэтому их необходимо пересчитать.

Совет принял решение отложить этот вопрос примерно на месяц.

Ранее представители ATD сообщили агентству LETA, что дирекция провела расчеты возможного повышения цен на билеты в региональном общественном транспорте.

Согласно решению Совета по общественному транспорту, тарифы на проезд должны пересматриваться раз в год.

Выполняя это требование, ATD провела перерасчеты с учетом инфляции и роста средней заработной платы.