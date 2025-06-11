Latvenergo приобрело проект ветропарка Eolus; сумму сделки не раскрывают

Latvenergo приобрело проект ветряных электростанций Pienava Wind предприятия Eolus, говорится в сообщении Latvenergo бирже Nasdaq Riga.
Сумму сделки Latvenergo не раскрывает.
Общая рассчитанная мощность ветропарка составляет 147 мегаватт (МВт), производство ветроэнергии предполагается запустить в первой половине 2027 года.
Общие планируемые инвестиции в строительство Pienava Wind составляют примерно 215 млн евро. Помимо дешевой и зеленой энергии, самоуправления Тукумса и Добеле в результате реализации проекта получат вклад в виде ежегодного платежа на сумму более чем 350 000 евро.
Для Latvenergo эта сделка важна как элемент выполнения стратегии концерна: планируется, что в начале 2027 года Latvenergo будет оперировать дополнительными мощностями энергоресурсов в примерном объеме 1150 МВт, чем будет обеспечен рост зеленой и конкурентоспособной энергетики в регионе.
Латвийское предприятие Eolus продолжит развитие парка до завершения работ по строительству проекта.
В проекте Pienava Wind планируется установить 21 ветроэлектростанцию фирмы Nordex общей мощностью 147 МВт. Мощность каждой ветроэлектростанции составит 7 МВт.
Проект включает в себя строительство всей необходимой инфраструктуры, в том числе подъездных путей, установочных платформ, высоковольтных подстанций, высоковольтных и кабельных линий среднего напряжения с оптико-волоконными коммуникациями. Кроме того, в проект включено создание и обновление местных и районных автомобильных дорог, необходимых для логистических нужд ветропарка.
Приобретение проекта Pienava Wind соответствует стратегии концерна Latvenergo, и на его приобретение 2 июня 2025 года получено положительное решение собрания акционеров Latvenergo.
Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 1,704 млрд евро, а прибыль - 273,65 млн евро. Оборот материнской компании составил 1,057 млрд евро, а прибыль - 265,575 млн евро.
Latvenergo занимается производством и продажей электроэнергии и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и обеспечением услуг по распределению электроэнергии. Облигации Latvenergo котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.
Предприятие Eolus зарегистрировано в 2011 году, основной капитал предприятия составляет 6,027 млн евро. Компания принадлежит шведскому Eolus Vind.
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