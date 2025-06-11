Latvenergo приобрело проект ветропарка Eolus; сумму сделки не раскрывают

Сумму сделки Latvenergo не раскрывает.

Общая рассчитанная мощность ветропарка составляет 147 мегаватт (МВт), производство ветроэнергии предполагается запустить в первой половине 2027 года.

Общие планируемые инвестиции в строительство Pienava Wind составляют примерно 215 млн евро. Помимо дешевой и зеленой энергии, самоуправления Тукумса и Добеле в результате реализации проекта получат вклад в виде ежегодного платежа на сумму более чем 350 000 евро.

Для Latvenergo эта сделка важна как элемент выполнения стратегии концерна: планируется, что в начале 2027 года Latvenergo будет оперировать дополнительными мощностями энергоресурсов в примерном объеме 1150 МВт, чем будет обеспечен рост зеленой и конкурентоспособной энергетики в регионе.

Латвийское предприятие Eolus продолжит развитие парка до завершения работ по строительству проекта.

В проекте Pienava Wind планируется установить 21 ветроэлектростанцию фирмы Nordex общей мощностью 147 МВт. Мощность каждой ветроэлектростанции составит 7 МВт.