Среди банков самая большая прибыль в прошлом году была у Swedbank

Убытки в прошлом году были у трех банков - Baltic International Bank, PrivatBank и PNB banka (ранее Norvik banka), свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.

Прибыль Swedbank в 2018 году составила 111,193 млн евро, что на 17,8% больше 2017 года. Это 37,8% общей прибыли банковского сектора.

Прибыль SEB banka в прошлом году составили 45,867 млн евро, что на 20,1% больше, чем в 2017 году, или 15,6% общей прибыли банковского сектора. Прибыль Luminor Bank, который был создан осенью 2017 года, заработал 44,243 млн евро, что составляет 15% общей прибыли банковского сектора.

Более 10 млн евро, по данным ассоциации, в прошлом году заработал еще только банк Citadele, чья прибыль составила 33,037 млн евро, что в несколько раз больше 2017 года.

У ассоциации нет данных о Rietumu banka, который не является ее членом. Согласно опубликованным банком данным, его прибыль в прошлом году составляла 33,661 млн евро, что на 1,9% больше, чем в 2017 году. Таким образом, по размеру прибыли Rietumu banka занимает четвертую позицию.

BlueOrange Bank в прошлом году заработал 7,367 млн евро, что на 17,1% больше 2017 года, Reģionālā investīciju banka - 6,244 млн евро, что на 57,1% больше, LPB Bank - 5,549 млн евро, что меньше на 22,6%, Rigensis Bank - 2,986 млн евро, что меньше на 25,4%, Meridian Trade Bank - 1,537 млн евро против убытков годом ранее. Прибыль Signet Bank в прошлом году составила 610,4 тыс. евро, Expobank - 279,4 тыс. евро.

Убытки в прошлом году были у Baltic International Bank - 304,9 тыс. евро, PrivatBank - 4,196 млн евро, PNB banka - 5,099 млн евро.

У ассоциации нет данных о показателях деятельности филиалов Danske Bank, OP Corporate Bank и BigBank в Латвии.