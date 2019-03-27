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Каре, или боб, - самая актуальная и стильная стрижка этой весны. Если вы отдаете предпочтение коротким волосам, то лучшего варианта не найти! Между прочим, эта стрижка не выходит из моды с 1909 года, когда ее создал легендарный парикмахер польского происхождения Антуан де Пари. Источником вдохновения для мастера стала национальная героиня Франции Жанна д'Арк.

Смотрите - вот знаменитости, которые уже выбрали эту стрижку для себя!

Модель Ирина Шейк

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Шарлиз Терон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Эмилия Кларк

ФОТО: AFP/SCANPIX

Актриса Эмма Робертс

ФОТО: REUTES/Scanpix

Певица Дуа Липа

ФОТО: EPA/Scanpix