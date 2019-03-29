Впервые живой человек с ВИЧ стал донором почки

Врачи в США впервые совершили пересадку почки от живого донора с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) пациенту с тем же диагнозом, передаёт BBC.
Операция была проведена в городе Балтимор. Донором стала 35-летняя женщина.
Врачи сообщают, что пациенты чувствуют себя хорошо.
По доступным данным Всемирной организации здравоохранения в 2017 году людей, больных ВИЧ насчитывали более 39 млн. людей. Многие из них нуждаются в пересадке органов.
Операция, проведённая в США, стала первой в мировой истории. Как сообщает NBC, ранее подобные операции проводились только с использованием почек, пожертвованных посмертно. Врачи не решались проводить подобные операции так как опасались, что вторая почка может пострадать от вируса или сильного воздействия препаратов.
Пока никто не утверждает, что эта операция не вызовет осложнений и в этом случае, однако врачи отмечают, что пока всё в порядке.