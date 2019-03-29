Впервые живой человек с ВИЧ стал донором почки

Операция была проведена в городе Балтимор. Донором стала 35-летняя женщина.

Врачи сообщают, что пациенты чувствуют себя хорошо.

По доступным данным Всемирной организации здравоохранения в 2017 году людей, больных ВИЧ насчитывали более 39 млн. людей. Многие из них нуждаются в пересадке органов.

Операция, проведённая в США, стала первой в мировой истории. Как сообщает NBC, ранее подобные операции проводились только с использованием почек, пожертвованных посмертно. Врачи не решались проводить подобные операции так как опасались, что вторая почка может пострадать от вируса или сильного воздействия препаратов.