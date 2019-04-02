Жизнь после Akropole. Нужны ли Риге новые торговые центры?

Насколько актуально строительство торговых центров, учитывая, что население страны уменьшается? На эти и другие вопросы TVNET ответили эксперты экономики.

Akropole ожидает ежегодно около 20 000 посетителей. Как заявляет руководитель Akropole Rīga Каспар Беитиньш, существенное отличие этого торгового центра - масштабная ледовая арена.

Общий объем инвестиций в новый центр составляет 180 миллионов евро, рассказал он TVNET.

Благодаря ледовой арене, уже известным брендам, кафе, ресторанам, а также кино, вложенные инвестиции компания прогнозирует вернуть в течение 10 лет.

"Инвестиции начнем возвращать фактически с первого рабочего дня. Мы уверены, что Akropole благодаря своему предложению станет одним из любимых мест покупателей, фактически, даже на уровне Балтии, не только в Латвии", - убежден руководитель торгового центра.

Рассматривая торговые центры в целом, эксперты сходятся во мнении - несмотря на снижение населения в Латвии, в Риге и Рижском регионе количество населения стабильно и даже растет. Поэтому есть спрос на торговые центры.

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис отмечает - оценивая насыщенность торговых центров на один квадратный метр и одного покупателя, в Риге и пригороде столицы, по сравнению с Таллинном и Вильнюсом, она гораздо меньше.

Поэтому, как заключает эксперт, "рост потенциально возможен". К тому же новые торговые центры выталкивают старые.

"Это новые центры в определенном смысле выталкивают более старые, более плохого качества.

Новые забирают все у неэффективных, маленьких [центров]. Например, я думаю, что Akropole точно заберет [клиентов] у Dole", - отметил Гашпуйтис.

Еще один важный фактор, который способствует развитию торговых центров, это нехватка "торговой улицы" в Риге, подчеркивает эксперт. Поэтому поток людей уходит в торговые центры, так как там есть еще и дополнительные услуги.

В конце концов, по мнению эксперта, торговые центры популярны из-за особенностей климата в Латвии.

"Если мы посмотрим, в декабре у нас был один солнечный день, в январе, наверно, аж три.

Для нас эти торговые центры в определенной степени - это и частично место времяпрепровождения", - признает эксперт.

По мнению эксперта банка Luminor Петериса Страутиньша, со временем количество населения стабилизируется не только в Риге, но и в целом в стране. Оно будет расти в Рижском регионе, но будет снижаться на остальной территории Латвии:

"На спрос на торговые центры, дома или офисы достаточно слабо влияет то, что происходит на расстоянии более, чем 50 км [от Риги].

Инвесторы отлично проинформированы об этих процессах и принимают соответствующие решения. 180 миллионов евро никто не вкладывает просто так".

Бизнес - это всегда хотя бы небольшой риск. Однако, если сравнивать торговые площади в Риге с Таллинном и многими крупными городами Западной Европы, то кажется, что место на рынке еще есть, говорит Страутиньш.