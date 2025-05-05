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Депутат Сейма Шмитс задекларировал долги в размере 181 950 евро

Депутат Сейма Дидзис Шмитс
Депутат Сейма Дидзис Шмитс Фото: Evija Trifanova/LETA

У не входящего ни в одну фракцию Сейма депутата Дидзиса Шмитса в прошлом году имелись долговые обязательства в размере 181 950 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица за прошлый год, сообщает агентство LETA.

В декларации указано, что Шмитс арендует квартиру в Риге и ему принадлежат два автомобиля - Toyota RAV4 2017 года выпуска и Mazda 626 1988 года выпуска.

Шмитс задекларировал наличные накопления в размере 5000 евро. В Сейме в виде зарплаты он в прошлом году получил 56 852,10 евро.

Шмитс в декларации не указал должностей в обществах или других организаций, у него нет акций, выданных займов или накоплений в частных пенсионных фондах и страховании жизни.

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