Эксперимент: Куда попадает одежда, пожертвованная благотворительной организации в Латвии?

В стране уже несколько лет размещены контейнеры для сдачи ношенной одежды и обуви. Пока часть из них - участники системы сортировки текстиля, другие обещают собирать пожертвования на благотворительность. Но действительно ли пожертвованные вещи попадают к нуждающимся, выясняла передача Nekā personīga телеканала TV3.
С 2017 года в Латвии работает общество ViaCor Charity. У него более 200 благотворительных контейнеров для одежды и обуви. Несмотря на то, что жертвовать ему можно уже несколько лет, название общества широко не известно ни общественности, ни благотворительным организациям.
16 сентября 2024 года
Швея: Как вам кажется, это лучший вариант? В карман точно нельзя
NP: Я тоже думаю про подкладку.
Швея: Да? Туда, куда-то вниз? Так, я здесь могу чуток расшить.
Nekā personīga решила проследить, куда попадают сдаваемые на благотворительность вещи. В три предмета одежды - пиджак, платье и пальто - поместили GPS-трекеры. Они позволяют проследить путь вещей.
16 сентября 2024 года
Швея: Я положила его сюда, вот, смотрите, в шов. Куда он делся?
NP: О, не видно.
Швея: Нет, нет, не видно.
Платье попало в контейнер в квартале офисов на Мукусале, пиджак - у жилого дома в Зиепниеккалнсе, а пальто - в тихом центре Риги.
Байба Виксна, журналист
Прошло уже более шести месяцев после нашего эксперимента, и пожертвованная одежда попала в пункт назначения. Могут ли жертвующие быть уверены, что их вещи попадут к тем, кому они нужны больше всего?
Ни один из трекеров не показал, что пожертвованные вещи попали в благотворительную организацию или нуждающимся в Латвии. Пожертвованные вещи отправились на перегрузочные пункты и потом в Пакистан, Нигерию и Литву.
Первая: Рига - Каунас - Клайпеда - Бремен - Карачи (Пакистан)
Вторая: Рига - Каунас - Германия - Каунас
Третья: Рига - Икея (Нигерия) - Лагос (Нигерия)
Данные GPS показывают, что сначала все вещи попали на склад на Румбуле (улица Локомативес, 164). Там они задержались на пару недель. ViaCor Charity там больше нет, там уже обустроилась другая фирма. Нельзя достучаться и до владельца склада. Судя по данным Регистра предприятий, по этому адресу не было зарегистрировано ни одного предприятия, занимающегося ношенной одеждой.
Недолго сигнал GPS приходил с района складов в Иманте. Там работают несколько оптовиков пользованной одежды. Работники склада рассказывают, что месяц здесь работала фирма одежды, но недавно она съехала.
Последнее место в Латвии, где был пойман GPS-сигнал пожертвованных вещей, позволяет идентифицировать неотмеченный на карте склад в Закюмуйже, в Ропажи. Он виден только на спутниковых снимках.
NP: Здравствуйте!
Сотрудницы: Здравствуйте!
NP: Здесь находятся собранные ViaCor Charity контейнеры?
Сотрудницы: Нет, мне кажется, нет. Как вы сказали?
NP: ViaCor Charity.
Сотрудницы: Нет, нет, точно нет.
NP: Но здесь есть сам контейнер, вот!
Сотрудницы: А, ну может быть. Коллеге: эй, позови Влада! А, тогда может быть.
NP: Добрый день! Вы из ViaCor Charity?
Сотрудник Влад: I speak better not Latvian. Я плохо говорю по-латышски. English!
NP: Ok. Are you from ViaCor Charity” I’m looking for Katerina Geriše.
Сотрудник Влад: They are not here, so you should call them.
NP: She doesn’t pick up. So.. which company is this clothing?
Сотрудник Влад: I don’t know. Call owner! I can give the number .. Can you come outside? .. I don’t think I have the right to give her number to anyone.
Why is he filming?
Основатель общества ViaCor Charity - Катерина Герише. У нее есть и второе благотворительное общество - Latvijas Sociālais punkts, кроме того, вместе с мужем Матиасом Геришсом ей принадлежит сеть по продаже подержанной одежды APR Latvia с несколькими магазинами в Риге и Саласпилсе. Nekā personīga многократно пыталась связаться с главой общества, но Герише на приглашения на интервью не отзывалась.
В своих уставах благотворительная организация ViaCor Charity обязывается помогать детям, инвалидам, семьям, нуждающимся, жителям, пострадавшим от различных кризисов, и другим группам общества, однако в представленных годовых отчетах ассоциация не указала никаких пожертвований или реализованных благотворительных проектов. На сайте и в соцсетях такой информации тоже нет. Там можно найти только несколько постов возрастом пару лет о поставке одеял приюту для животных.
Судя по годовым отчетам общества, собранную одежду оно продает. И в последние годы его доходы выросли. В 2023 году они достигли 110 тысяч евро, но эти деньги не были потрачены на благотворительность, они ушли на зарплату трем сотрудникам и другие нерасшифрованные расходы.
Общество зарегистрировано в квартире в Пурвциемсе.
NP: Добрый день!
Хозяйка квартиры: Здравствуйте!
NP: Я ищу Катерину Герише.
Хозяйка квартиры: Нет, здесь такой не будет.
Хозяйка квартиры: Ну, это бывшая жена хозяина квартиры. У меня нет никакого ее номера или еще чего-то.
Наиболее заметной связью Герише с благотворительностью является объединение Latvijas sociālais punkts. В 2023 году оно получило от ViaCor Charity пожертвование вещами почти на три тысячи евро. Latvijas sociālais punkts находится в Саласпилсе. Небольшое помещение с одеждой, обувью и игрушкам открыто два часа в неделю. Там жители могут бесплатно взять вещи.
NP: Доброе утро! Я ищу Герише. Где ее можно встретить?
Сотрудница: Она в Германии. Она живет в Германии.
NP: Ага. Но этот пункт открыт раз в неделю на два часа?
Сотрудница: Да.
NP: И это от ViaCor?
Сотрудница: Я не знаю, что здесь и откуда. Нам присылают товар и мы его выставляем.
Там же за углом находится и магазин пользованной одежды Герише K&G. Магазины этой сети работают и во многих микрорайонах Риги. Их годовой оборот составляет полмиллиона евро. И там продавщицы говоря, что не знают, откуда поступает одежда на продажу.
Совладельцем сети является муж Герише Матиас (Matthias). Он называет себя международным сборщиком и торговлей ношенной одеждой. Этим бизнесом он занимается и в Германии и делится этим в соцсетях. Там периодически он виден и в Латвии, в том числе и на складе в Закюмуйже.
Ни одна из пожертвованных в ходе эксперимента Nekā personīga вещей не попала к благотворительным организациям или нуждающимся в Латвии. Платье уехало в Нигерию, пиджак сделал круг в Германию и вернулся в Каунас, а пальто носит кто-то в пакистанском Карачи.
Даце Акуле из общества Zaļā brīvība несколько лет назад провела масштабное исследование по поводу сортировки отходов в Латвии. Она допускает, что пожертвованная у нас в стране одежда попадает за границу, потому что общество ее продает.
Даце Акуле, эксперт по устойчивому развитию текстильной промышленности
Наиболее вероятным сценарием может быть то, что покупатель уже сделал запрос на этот товар.
Однако Латвия не так далеко ушла в потребительской культуре, от нас не так много материала, как, например, из Великобритании и скандинавских стран, из той же Германии, да и из Америки много течет по всем этим адресам. Так что не логично, что там может быть какое-то благотворительный проект, в который вступила Латвия.
В ходе исследования она выяснила, что на сборщиков отходов и благотворительные организации - несмотря на то, что они собирают текстиль в контейнеры - относятся разные условия. Фирмы по сбору мусора должны получать специальные лицензии и отчитываться о собранном перед государством, а у благотворительных организаций таких обязанностей нет.
Уже тогда ее внимание привлекли благотворительные организации, которые собранные пожертвования массово экспортируют, а на реальную благотворительность направляют лишь минимальную часть.
Даце Акуле, эксперт по устойчивому развитию текстильной промышленности
Если речь идет о 3% от 100% пожертвований, идущих на благотворительность, то возникает вопрос, который также поднимался в ходе наших дискуссий - не должны ли существовать, скажем так, целевые показатели, ниже которых организация уже не может считаться занимающейся благотворительностью.
Эксперт считает, что из-за таких организаций необходимо пересмотреть регулирование, касающееся сборщиков текстиля в благотворительном секторе.
Даце Акуле, эксперт по устойчивому развитию текстильной промышленности
Тогда может быть необходимо установить какие-то правила, что текстиль, например, в виде пожертвований могут собрать только организации такого типа, для которых уже установлены требования отчетности перед определенными структурами, и где мы тогда сможем найти информацию, а не так, что каждый - как ты, так и я и любой у экрана телевизора может поставить контейнер и никто не будет смотреть. Можно, конечно, подумать, что это мелочь и тревожиться нечего, но мы говорим о больших объемах пожертвований и большом количестве лет, когда эти организации работали, так что это не какой-то проект выходного дня и кратковременный, скажем, пример, да, на который не стоит смотреть.
Крупнейшая в Латвии благотворительная организация Ziedot.lv сотрудничает с несколькими сотнями оказывающих помощь организаций. Про ViaCor Charity там не слышали.
Рута Диманта, глава Ziedot.lv
Нет, у нас не было сотрудничества с такой организацией, и фактически большая часть организаций уже сотрудничает в нашей сети.
Это недопустимо, что людей вводят в заблуждение. Скажем, если на контейнере написано, что, мои, скажем, штаны и рубашка помогут какому-то человеку, который оказался в нужде, все должно соответствовать, он должен получить... Это должно прослеживаться, у организации должна быть или регулярная коммуникация в соцсетях или на сайте, должна быть обратная связь.
В 2021 году ViaCor Charity подала заявку на получение статуса общественно полезной организации. Однако общество не получило этот статус. Служба государственных доходов не разъясняет данное решение.
Яна Салминя, директор департамента администрирования налогов Министерства финансов
Часто при оценке конкретной организации на предмет предоставления ей статуса члены комитета также обращают внимание на то, осуществлялась ли данная деятельность ранее. Если такая деятельность уже осуществлялась и доказана на практике, например, когда конкретная организация провела какую-то благотворительную акцию, или уже собрала пожертвования и оказала поддержку, например, нуждающимся семьям или чему-то еще, то уже есть некое большее основание для того, чтобы следовать и говорить о том, что данная организация в будущем также будет действовать как общественно полезная организация.
Организации, получившие этот статус, не могут направлять на благотворительность меньше 75% доходов. Для других обществ таких условий нет.
Рута Диманта, глава Ziedot.lv
В пожертвовании очень важна одна основная вещь - прозрачность. Жертвующие должны знать, что то, что они жертвуют, все равно - деньги, вещи, одежду, продукты питания - они должны быть уверены, что это попадет к получателю.
Ну, это неэтично, использовать, прежде всего, людей, которым нужна помощь, в качестве приманки, и использовать людей с добрыми сердцами, которые действительно думают, что они помогают... Ну, это крайне неэтично, и я бы сказала, что это предосудительно, и так быть не должно.
Эксперт Даце Акуле считает, что из-за таких организаций необходимо пересмотреть регулирование, касающееся сборщиков текстиля в благотворительном секторе. Возможно, сбор масштабных пожертвований бывшей в употреблении одежды и обуви следует ограничить теми организациями, которые и так обязаны предоставлять регулярные отчеты о результатах своей работы и использовании пожертвований.
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