Эксперимент: Куда попадает одежда, пожертвованная благотворительной организации в Латвии?

Сотрудник Влад: They are not here, so you should call them.

NP: She doesn’t pick up. So.. which company is this clothing?

Сотрудник Влад: I don’t know. Call owner! I can give the number .. Can you come outside? .. I don’t think I have the right to give her number to anyone.

Why is he filming?

Основатель общества ViaCor Charity - Катерина Герише. У нее есть и второе благотворительное общество - Latvijas Sociālais punkts, кроме того, вместе с мужем Матиасом Геришсом ей принадлежит сеть по продаже подержанной одежды APR Latvia с несколькими магазинами в Риге и Саласпилсе. Nekā personīga многократно пыталась связаться с главой общества, но Герише на приглашения на интервью не отзывалась.

В своих уставах благотворительная организация ViaCor Charity обязывается помогать детям, инвалидам, семьям, нуждающимся, жителям, пострадавшим от различных кризисов, и другим группам общества, однако в представленных годовых отчетах ассоциация не указала никаких пожертвований или реализованных благотворительных проектов. На сайте и в соцсетях такой информации тоже нет. Там можно найти только несколько постов возрастом пару лет о поставке одеял приюту для животных.