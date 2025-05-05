Эксперимент: Куда попадает одежда, пожертвованная благотворительной организации в Латвии?

С 2017 года в Латвии работает общество ViaCor Charity. У него более 200 благотворительных контейнеров для одежды и обуви. Несмотря на то, что жертвовать ему можно уже несколько лет, название общества широко не известно ни общественности, ни благотворительным организациям.

Швея: Как вам кажется, это лучший вариант? В карман точно нельзя

Швея: Да? Туда, куда-то вниз? Так, я здесь могу чуток расшить.

Nekā personīga решила проследить, куда попадают сдаваемые на благотворительность вещи. В три предмета одежды - пиджак, платье и пальто - поместили GPS-трекеры. Они позволяют проследить путь вещей.

Швея: Я положила его сюда, вот, смотрите, в шов. Куда он делся?

Платье попало в контейнер в квартале офисов на Мукусале, пиджак - у жилого дома в Зиепниеккалнсе, а пальто - в тихом центре Риги.

Байба Виксна, журналист

Прошло уже более шести месяцев после нашего эксперимента, и пожертвованная одежда попала в пункт назначения. Могут ли жертвующие быть уверены, что их вещи попадут к тем, кому они нужны больше всего?

Ни один из трекеров не показал, что пожертвованные вещи попали в благотворительную организацию или нуждающимся в Латвии. Пожертвованные вещи отправились на перегрузочные пункты и потом в Пакистан, Нигерию и Литву.