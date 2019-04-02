В Исландии побег туристов от отколовшейся льдины попал на видео

Руководитель горных экскурсий исландской туристической компании Hafjall Стефан Мантфлер снял все происходящее - как отделение льдины, так и бегство туристов.

Туристы осматривали ледник Брейдаркуръегидла в национальном парке Вавнайокулда. Мантлер рассказал, что со стороны ледника послышался хрустящий звук, что говорила от отделении куска льда. Он предупредил клиентов и позаботился, чтобы они оказались в безопасности, но в то же время и снимал происходящее на видео.

"Я видел, как они начали двигаться прочь от опасного места, их гиды были готовы броситься на помощь в случае необходимости. Я продолжил снимать, но внимательно следил за людьми", - сказал Мантлер.

Он указал, что отделение кусков льда от ледников в этом время года - относительно частое явление, однако в этом случае льдина была необычно большой и отделилась очень близко от берега.

"Самое важное то, что никто не пострадал и даже не промок", - указал Мантлер.