Финансовая инспекция Эстонии проверила филиал Swedbank

"Сегодня начали проверки на мест"», – сказала пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия Восман порталу ERR. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Swedbank Eesti Кристийна Херодес. "Контролеры на месте, мы с ними сотрудничаем", – сказала Херодес.

Эстонская финансовая инспекция и Шведская финансовая инспекция, под чьим надзором находится Swedbank, договорились 21 февраля начать сотрудничество для расследования обвинений в отмывании денег. Подобные договоры также были заключены между надзорными учреждениями Швеции, Латвии и Литвы.

По словам Восман, после этого была согласована суть расследования, и тогда эстонская фининспекция начала предпринимать шаги. Когда точно начали расследование, Восман не сказала.