Финансовая инспекция Эстонии проверила филиал Swedbank

Финансовая инспекция Эстонии во вторник, 2 апреля, отправила инспекторов в главный офис банка Swedbank в Эстонии, сообщает ERR.
"Сегодня начали проверки на мест"», – сказала пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия Восман порталу ERR. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Swedbank Eesti Кристийна Херодес. "Контролеры на месте, мы с ними сотрудничаем", – сказала Херодес.
Эстонская финансовая инспекция и Шведская финансовая инспекция, под чьим надзором находится Swedbank, договорились 21 февраля начать сотрудничество для расследования обвинений в отмывании денег. Подобные договоры также были заключены между надзорными учреждениями Швеции, Латвии и Литвы.
По словам Восман, после этого была согласована суть расследования, и тогда эстонская фининспекция начала предпринимать шаги. Когда точно начали расследование, Восман не сказала.
Согласно сообщению шведской фининспекции, расследование сосредоточится на том, чтобы оценить, насколько в банках соблюдали требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 года. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, посоле чего оценят необходимость введения санкций.