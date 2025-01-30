Rimi критикует правительство и предупреждает о возможности обращения в суд

Он выразил мнение, что понимания правительством розничной торговли недостаточно, поскольку поправки к закону о запрете практики нечестной торговли и мотивация, обоснование того, чего хотят достичь этими поправками, противоречивы.

При этом он отметил, что в одном пакете законопроектов сложены три разные темы - более корректные отношения между поставщиками и торговцами, больше латвийских продуктов в магазинах и более дешевые товары, и он все не решит.

"Если надо оценить, что из этого может получиться, то ничего хорошего в этом быть не может", - сказал Турлайс.

В интервью он подчеркнул, что вмешательство государства в свободный рынок в долгосрочной перспективе нанесет только ущерб.

В свою очередь о плане снижения цен Турлайс высказал мнение, что это попытка применить методы хозяйствования Советского Союза.

Турлайс считает, что у государства нет никаких оснований для вмешательства, поскольку аргументы о том, что государство может вмешаться в чрезвычайную ситуацию, не относятся к нынешней ситуации.

В то же время Турлайс в интервью отметил, что хотя в Восточной Европе прирост цен на продовольствие выше, чем в остальной Европе, Латвия в этом плане находится не на первом месте, а на шестом. "В Литве и Эстонии рост цен еще больше в период с 2015 по 2024 годы", - подчеркнул он.

Комментируя, что правительство Литвы актуализировало дороговизну цен на продовольствие и решило создать структуру для непрерывного отслеживания динамики цен на продовольствие, Турлайс отметил, что создание совета в случае с Литвой и регулирование наценки в случае Латвии - это "две разные планеты".

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