Создадут ли банкоматы без русского языка проблемы клиентам и банкам?

Изначально задача поправок – гарантировать жителям, что им будут доступны наличные. Не секрет, что объемы сделок с налом снижаются, большинство операций проводится онлайн и банки оптимизируют свои расходы – убирают банкоматы и закрывают филиалы. И если в центре Риги ситуация с ATM не вызывает нареканий, то в спальных районах и тем более в удаленных регионах их зачастую днем с огнем не найдешь.

Однако к третьему чтению документа с подачи Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) в законопроект внесли пункт, гласящий, что клиентский интерфейс в банкомате должен быть обеспечен на латышском языке, при этом он может быть установлен и на официальных языках государств-членов ЕС или стран-кандидатов в Европейский союз. В таком виде поправки и были одобрены.

У TVNET+ возникли вопросы, в какую сумму обойдется апгрейд систем и не усугубятся ли проблемы, связанные с "проглатыванием" и блокировкой карт? Как известно, банкоматы не любят, когда клиенты тормозят, и легко "съедают" и карты, и деньги.