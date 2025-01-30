Пересекающие границу Эстонии в сторону России неожиданно для себя узнали, что РФ запретила ввозить в страну животноводческую продукцию из ЕС. А это - легендарный "санкционный" для РФ сыр, который годами возили в подарок родственникам и знакомым, любая колбаса и даже корм для животных, пишет портал Rus.Postimees.
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Сыр – всё! Из стран ЕС в Россию теперь нельзя ввозить любую животноводческую продукцию
"Людей вообще не было! Ноль человек на улице!! Я такого больше полугода не видел. Может какие-то изменения произошли…", - удивился в одном из Telegram-чатов о границе пользователь Виталий.