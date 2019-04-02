Видео: Что будет, если взорвать все ядерное оружие на планете

По словам автора видео, он собрал большое количество информации и поговорил с экспертами, чтобы понять последствия полномасштабной ядерной войны.

В ролике отмечается, что, согласно доступным данным, всего в мире насчитывается около 15 тысяч атомных бомб, 14 тысяч из которых находятся на территории США и России.

Автор рассказывает, что для уничтожения города с населением свыше 100 тысяч человек необходимо, в среднем, три атомных бомбы. Таким образом, имеющимся оружием можно уничтожить 4,5 тысячи крупных городов и убить порядка трех миллиардов человек.

Если бы все ядерное оружие взорвалось в одном месте, образовался бы огненный шар диаметром 50 километров. Взрывной волной будет уничтожено все на площади в три тысячи квадратных километров, волна обогнет землю десятки раз за несколько недель.