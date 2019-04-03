Rimi начинает внедрение электронных ценников

Сеть розничной торговли Rimi планирует в этом году вложить 200 тысяч евро в пилотный проект внедрения электронных ценников в странах Балтии, сообщили агентству LETA в компании Rimi Latvia.
Первые пилотные проекты будут реализованы в Латвии - в торговой сети Rimi Latvia.
В компании отметили, что уже дольше года электронные ценники действуют в отделе косметики в магазине Rimi Damme, и после оценки результатов проекта решено начать его расширение в Латвии и других странах Балтии.
"Электронные ценники - удобное решение, которое облегчает будни наших работников, значительно экономя время, и удобно для клиентов, так как делает ценники более наглядными и обеспечивает точное указание цен.
Это решение также является дружественным для окружающей среды, так как сокращает использование бумаги", - пояснила руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Даце Прейса.
Новая система установлена также в отделе косметики Rimi Spice, вскоре она будет установлена в отделе овощей и фруктов этого магазина, а в мае будет внедрена также в отделе овощей и фруктов в магазине Rimi Valdemаra и в нескольких магазинах сети Rimi в Литве и Эстонии.