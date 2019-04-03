Rimi начинает внедрение электронных ценников

Первые пилотные проекты будут реализованы в Латвии - в торговой сети Rimi Latvia.

В компании отметили, что уже дольше года электронные ценники действуют в отделе косметики в магазине Rimi Damme, и после оценки результатов проекта решено начать его расширение в Латвии и других странах Балтии.

"Электронные ценники - удобное решение, которое облегчает будни наших работников, значительно экономя время, и удобно для клиентов, так как делает ценники более наглядными и обеспечивает точное указание цен.

Это решение также является дружественным для окружающей среды, так как сокращает использование бумаги", - пояснила руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Даце Прейса.