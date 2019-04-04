AirBaltic вводит на рейсах Рига-Москва практичный тариф за 99 евро

В ближайшее время авиакомпания планирует ввести Basic билеты также на маршруте Рига-Казань, чтобы пассажиры могли воспользоваться ценой на полет только с ручной кладью на всех маршрутах.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс (Martin Gauss) отмечает: "Мы вводим единое предложение для всех направлений с учетом высокого спроса со стороны наших пассажиров. Новые Basic тарифы на билеты идеально подойдут для пассажиров, путешествующих по делам или для короткого посещения города. Теперь наши пассажиры могут выбирать еще более доступные авиабилеты и платить только за услуги, которые им необходимы".

Кроме того, AirBaltic ввела дополнительную новую и удобную услугу - пассажиры могут заказать дополнительные 4 килограмма веса к бесплатной ручной клади по цене начиная с 8,99 евро. Таким образом, общий вес ручной клади может достигать 12 килограммов.

Ежедневно по маршруту Рига-Москва-Рига курсируют четыре рейса AirBaltic. Стоимость билета в одну сторону по тарифу Basic составит 99 евро, по тарифу Premium - 139 евро, а по тарифу Business - от 639 евро.