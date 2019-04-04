AirBaltic вводит на рейсах Рига-Москва практичный тариф за 99 евро

Латвийская авиакомпания AirBaltic с 4 апреля 2019 года ввела на маршруте Рига-Москва Basic тарифы на билеты. Новые цены на полеты только с ручной кладью позволят пассажирам путешествовать между Международным аэропортом "Рига" и Международным аэропортом "Шереметьево" в Москве намного удобнее и по лучшей цене, - сообщили в компании.
В ближайшее время авиакомпания планирует ввести Basic билеты также на маршруте Рига-Казань, чтобы пассажиры могли воспользоваться ценой на полет только с ручной кладью на всех маршрутах.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс (Martin Gauss) отмечает: "Мы вводим единое предложение для всех направлений с учетом высокого спроса со стороны наших пассажиров. Новые Basic тарифы на билеты идеально подойдут для пассажиров, путешествующих по делам или для короткого посещения города. Теперь наши пассажиры могут выбирать еще более доступные авиабилеты и платить только за услуги, которые им необходимы".
Кроме того, AirBaltic ввела дополнительную новую и удобную услугу - пассажиры могут заказать дополнительные 4 килограмма веса к бесплатной ручной клади по цене начиная с 8,99 евро. Таким образом, общий вес ручной клади может достигать 12 килограммов.
Ежедневно по маршруту Рига-Москва-Рига курсируют четыре рейса AirBaltic. Стоимость билета в одну сторону по тарифу Basic составит 99 евро, по тарифу Premium - 139 евро, а по тарифу Business - от 639 евро.
В летний сезон 2019 года AirBaltic начала полеты из Риги в Дублин, Штутгарт и Львов, а в мае начнет полеты на Кос и Менорку.