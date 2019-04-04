В Риге на улице Крустпилс горит здание

В Риге на улице Крустпилс вечером загорелся одноэтажное здание, проинформировали агентство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Государственная пожарно-спасательная служба после 20.00 получила вызов на улицу Крустпилс в Риге, где образовался пожар. По мере приближения к месту происшествия все больше был виден густой дым и пламя.
По прибытию спасатели констатировали, что одноэтажное здание горит открытым пламенем.
В данный момент спасатели работают, чтобы устранить пожар повышенной опасности.