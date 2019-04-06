В Эстонии сформирована правящая коалиция

Планируется, что каждая партия получит по пять мест в правительстве. Пост премьер-министра сохранит за собой лидер Центристской партии Юри Ратас.

Напомним, по результатам выборов, в парламент Эстонии прошли пять партий. Победу на них одержала Партия реформ, получив 34 мандата. Однако три партии, объединившиеся теперь в коалицию, отказались вступать с победителем в союзы для создания правительства парламентского большинства. Единственным вариантом для лидера Партии реформ Каи Каллас было бы создать правительство меньшинства с Социал-демократической партией, однако она заявила, что не рассматривает такой вариант.