Место, где деньги не нужны: в центре Риги открылся интересный магазинчик

Уже несколько месяцев в центре Риги работает магазинчик под названием Brīvbode. Его главной чертой является то, что деньги для оплаты не обязательны, сообщает передача 900 sekundes.
Brīvbode - место обмена вещами, однако замысел магазина намного шире.
Авторы идеи хотя создать место собрания людей, где они смогут учиться, общаться и развивать новые идеи. Помещение на улице Тургенева в настоящее время находится на попечении ассоциации Free Riga.
Пожилые люди часто путают это место с благотворительным магазином, поэтому они чувствуют себя напряженно и неудобно, попадая в это место. Однако, когда люди узнают настоящую цель магазина, их отношение быстро меняется.
Одна жительница, которая посещала Brīvbode уже несколько раз, сообщает, что в этом месте ей больше всего нравится возможность обмена вещами.
"Я несу книги, а также одежду, но иногда и беру что-то для себя. Получается очень полезный обмен", - рассказывает Галина.
Магазинчик на улице Тургенева находится там с августа. До этого времени магазины подобной концепции появлялись и по другим адресам.
"Очень хорошее место, чтобы отдать вещи, которые тебе не подходят, а другим могут подойти. Отличная возможность прийти, отдать свои вещи, которые могут быть полезны другим", - говорит посетительница магазина Йоланта.
Одна из основательниц Brīvbode Алиса Зиемуле говорит, что идея этого места позаимствована у подобных "обменных лавочек" из Берлина.
Она надеется, что у них также получиться развить место, где люди смогут не только провести обмен, но также хорошо провести время.