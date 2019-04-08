Пн, 8.04.2019
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Место, где деньги не нужны: в центре Риги открылся интересный магазинчик

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Уже несколько месяцев в центре Риги работает магазинчик под названием Brīvbode. Его главной чертой является то, что деньги для оплаты не обязательны, сообщает передача 900 sekundes.

Brīvbode - место обмена вещами, однако замысел магазина намного шире. 

Авторы идеи хотя создать место собрания людей, где они смогут учиться, общаться и развивать новые идеи. Помещение на улице Тургенева в настоящее время находится на попечении ассоциации Free Riga.

Пожилые люди часто путают это место с благотворительным магазином, поэтому они чувствуют себя напряженно и неудобно, попадая в это место. Однако, когда люди узнают настоящую цель магазина, их отношение быстро меняется.

Одна жительница, которая посещала Brīvbode уже несколько раз, сообщает, что в этом месте ей больше всего нравится возможность обмена вещами.

"Я несу книги, а также одежду, но иногда и беру что-то для себя. Получается очень полезный обмен", - рассказывает Галина. 

Магазинчик на улице Тургенева находится там с августа. До этого времени магазины подобной концепции появлялись и по другим адресам. 

"Очень хорошее место, чтобы отдать вещи, которые тебе не подходят, а другим могут подойти. Отличная возможность прийти, отдать свои вещи, которые могут быть полезны другим", - говорит посетительница магазина Йоланта. 

Одна из основательниц Brīvbode Алиса Зиемуле говорит, что идея этого места позаимствована у подобных "обменных лавочек" из Берлина. 

Она надеется, что у них также получиться развить место, где люди смогут не только провести обмен, но также хорошо провести время.

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