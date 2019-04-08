Место, где деньги не нужны: в центре Риги открылся интересный магазинчик

Brīvbode - место обмена вещами, однако замысел магазина намного шире.

Авторы идеи хотя создать место собрания людей, где они смогут учиться, общаться и развивать новые идеи. Помещение на улице Тургенева в настоящее время находится на попечении ассоциации Free Riga.

Пожилые люди часто путают это место с благотворительным магазином, поэтому они чувствуют себя напряженно и неудобно, попадая в это место. Однако, когда люди узнают настоящую цель магазина, их отношение быстро меняется.

Одна жительница, которая посещала Brīvbode уже несколько раз, сообщает, что в этом месте ей больше всего нравится возможность обмена вещами.

"Я несу книги, а также одежду, но иногда и беру что-то для себя. Получается очень полезный обмен", - рассказывает Галина.

Магазинчик на улице Тургенева находится там с августа. До этого времени магазины подобной концепции появлялись и по другим адресам.

"Очень хорошее место, чтобы отдать вещи, которые тебе не подходят, а другим могут подойти. Отличная возможность прийти, отдать свои вещи, которые могут быть полезны другим", - говорит посетительница магазина Йоланта.

Одна из основательниц Brīvbode Алиса Зиемуле говорит, что идея этого места позаимствована у подобных "обменных лавочек" из Берлина.