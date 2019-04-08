Здания со странным названием: как выглядит рижское депо конки перед реставрацией

Здания депо конки были построены в конце 19 века и выполнены в стиле исторического комплекса квартала Спикери – это кирпичные строения с фигурной кирпичной кладкой по фасадам. Строения - трехэтажные, между ними небольшой дворик.

В будущем в них появится офисные и торговые помещения, а также кафе. Внутри двора будет достроена крытая галерея, которая соединит оба корпуса, чтобы можно было быстро и удобно, минуя выход на улицу, попасть из одного здания в другое.

В данный момент проект реновации зданий находится в процессе разработки, однако некоторые детали известны уже сейчас: в зданиях планируются серьезные реконструкционные работы при сохранении их исторического внешнего и внутреннего облика, необходимы полностью новые коммуникации, системы вентиляции, канализации и т.п.

На начальном этапе реконструкции планируется привлечь инвестиции в размере 3 миллионов евро, однако в ходе реализации работ эта сумма может существенно вырасти.

Фото: Депо конки на улице Дзирнаву в Риге

Реконструкцией займется девелоперская группа Baltic Investment Group, которая не так давно эти здания приобрела.

Как известно, в 1882 году в Риге появился новый вид общественного транспорта – конка. По сути, это было обновление старого – омнибусы поставили на рельсы. Это позволило увеличить число пассажиров и использовать лишь одну конную силу, а не две. Постепенно было проведено пять однопутных линий. На конечных станциях лошадей перезапрягали в другой конец вагона, и конка шла в обратном направлении.

Цена на конку была 5 копеек, на площадке, рядом с кучером – 3 копейки.

Очень быстро конку стал вытеснять электрический трамвай. В Риге уже в 1901 году было три трамвайных депо, к Первой мировой войне трамвайная сеть разрослась до девяти направлений.