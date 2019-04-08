Здания со странным названием: как выглядит рижское депо конки перед реставрацией

Здания на улице Дзирнаву, 128 в Риге за свою долгую историю были и депо конки (трамваев на конной тяге), и амбарами, и складскими помещениями, и гаражами. В последние годы они стояли заброшенными, разрушались и портили вид улицы. Теперь они свой облик изменят - строения и внутренний двор приведут в порядок, в самих зданиях разместятся офисные помещения, торговые точки и кафе.
Здания депо конки были построены в конце 19 века и выполнены в стиле исторического комплекса квартала Спикери – это кирпичные строения с фигурной кирпичной кладкой по фасадам. Строения - трехэтажные, между ними небольшой дворик.
В будущем в них появится офисные и торговые помещения, а также кафе. Внутри двора будет достроена крытая галерея, которая соединит оба корпуса, чтобы можно было быстро и удобно, минуя выход на улицу, попасть из одного здания в другое.
В данный момент проект реновации зданий находится в процессе разработки, однако некоторые детали известны уже сейчас: в зданиях планируются серьезные реконструкционные работы при сохранении их исторического внешнего и внутреннего облика, необходимы полностью новые коммуникации, системы вентиляции, канализации и т.п.
На начальном этапе реконструкции планируется привлечь инвестиции в размере 3 миллионов евро, однако в ходе реализации работ эта сумма может существенно вырасти.
Фото: Депо конки на улице Дзирнаву в Риге
Реконструкцией займется девелоперская группа Baltic Investment Group, которая не так давно эти здания приобрела.
Как известно, в 1882 году в Риге появился новый вид общественного транспорта – конка. По сути, это было обновление старого – омнибусы поставили на рельсы. Это позволило увеличить число пассажиров и использовать лишь одну конную силу, а не две. Постепенно было проведено пять однопутных линий. На конечных станциях лошадей перезапрягали в другой конец вагона, и конка шла в обратном направлении.
Цена на конку была 5 копеек, на площадке, рядом с кучером – 3 копейки.
Очень быстро конку стал вытеснять электрический трамвай. В Риге уже в 1901 году было три трамвайных депо, к Первой мировой войне трамвайная сеть разрослась до девяти направлений.
Конка завершила свое существование в 1910 году, ее последний маршрут был в Межапарк.