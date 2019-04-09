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"Она шантажировала меня": Башарову пришлось оставить квартиру бывшей жене

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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

ФОТО: https://www.instagram.com/elizavetabasharova/

Российский актер Марат Башаров недавно развелся с Елизаветой Шевырковой, с которой состоял в браке чуть больше года. Как сообщалось ранее, женщина не выдержала пристрастия артиста к алкоголю и побоев. Напомним, в конце декабря прошлого года он сломал супруге нос. После развода бывшей жене досталась квартира звезды. Об этом пишет издание StarHit.ru.

16 февраля 2019 года женщина разместила пост, в котором дала понять подписчикам, что уходит от звездного мужа и подает на развод. 

22 марта в СМИ появилось официальное сообщение о разводе Башарова и Шевырковой. Актер продолжал отрицать факт о расторжении брака и продолжал говорить журналистам, что у пары все в порядке. 

"Да, Лиза действительно развелась, а Марат, видимо, пребывает в каких-то иллюзиях", - сказал журналистам брат Елизаветы Федор. 

Согласно сведениям издания, на своей странице в Facebook Башаров сообщил, что экс-супруга заставила переписать на нее квартиру.  

"Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата", - написал он. 

Шевыркова же отметила, что поведение Марата "похоже на абсурд".

Напомним, у звездной пары в браке родился сын Марсель. 

Ранее скандалы сказались также и на карьере артиста - его заменили в спектакле "День сюрпризов".

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