"Она шантажировала меня": Башарову пришлось оставить квартиру бывшей жене

Российский актер Марат Башаров недавно развелся с Елизаветой Шевырковой, с которой состоял в браке чуть больше года. Как сообщалось ранее, женщина не выдержала пристрастия артиста к алкоголю и побоев. Напомним, в конце декабря прошлого года он сломал супруге нос. После развода бывшей жене досталась квартира звезды. Об этом пишет издание StarHit.ru.
16 февраля 2019 года женщина разместила пост, в котором дала понять подписчикам, что уходит от звездного мужа и подает на развод.
22 марта в СМИ появилось официальное сообщение о разводе Башарова и Шевырковой. Актер продолжал отрицать факт о расторжении брака и продолжал говорить журналистам, что у пары все в порядке.
"Да, Лиза действительно развелась, а Марат, видимо, пребывает в каких-то иллюзиях", - сказал журналистам брат Елизаветы Федор.
Согласно сведениям издания, на своей странице в Facebook Башаров сообщил, что экс-супруга заставила переписать на нее квартиру.
"Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата", - написал он.
Шевыркова же отметила, что поведение Марата "похоже на абсурд".
Напомним, у звездной пары в браке родился сын Марсель.
Ранее скандалы сказались также и на карьере артиста - его заменили в спектакле "День сюрпризов".
В этой жизни нужно попробовать всё,что хотелось в детстве...Сегодня были съемки в кино и моя первая эпизодическая роль, у моего большого Друга и талантливого режиссёра В.В.Устюгова. Не перестаю благодарить!Это было незабываемо!Люблю,ценю и горжусь нашей дружбой!🙏 #управдомша🎥🎬 #владимирустюгов