"Она шантажировала меня": Башарову пришлось оставить квартиру бывшей жене

16 февраля 2019 года женщина разместила пост, в котором дала понять подписчикам, что уходит от звездного мужа и подает на развод.

22 марта в СМИ появилось официальное сообщение о разводе Башарова и Шевырковой. Актер продолжал отрицать факт о расторжении брака и продолжал говорить журналистам, что у пары все в порядке.

"Да, Лиза действительно развелась, а Марат, видимо, пребывает в каких-то иллюзиях", - сказал журналистам брат Елизаветы Федор.

Согласно сведениям издания, на своей странице в Facebook Башаров сообщил, что экс-супруга заставила переписать на нее квартиру.

"Она шантажировала меня заявлением в полицию. Отдал самую большую жилплощадь из трех имеющихся, в любом случае она отойдет сыну! А эта госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата", - написал он.

Шевыркова же отметила, что поведение Марата "похоже на абсурд".

Напомним, у звездной пары в браке родился сын Марсель.