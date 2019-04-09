Опрос: 15% работающих не осознают, что "больничный лист" влияет на зарплату

Как свидетельствует проведенный Институтом финансов Swedbank опрос, 15% работающих ошибочно полагают, что доходы во время болезни остаются неизменными или даже увеличиваются, а не сокращаются.

"Нередко можно слышать мнение, что в странах Балтии социальные гарантии весьма скромные. Однако если оценивать размер социальных гарантий в случае кратковременного заболевания, надо сказать, что в Литве, Латвии и Эстонии работающие сравнительно хорошо обеспечены и могут положиться на пособия как в случае собственного заболевания, так и в случае ухода за больным ребенком", – поясняет эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

Как указывает эксперт, самой благодарной является система социальных гарантий Литвы, которая предусматривает, что в случае кратковременного заболевания у работающего с зарплатой в 500 евро "на руки" недельный невыход на работу по болезни уменьшает доходы на 40 евро, или 8%,в то время как в Латвии – на 43 евро, или 8,6%, а в Эстонии – на 65 евро, или 13%.

Немного другая ситуация наблюдается в том случае, если работающему приходится не выходить на работу, чтобы ухаживать за захворавшим ребенком.

В таком случае более щедрые гарантии получают работающие в Латвии – так, например, невыход на работу в течение двух полных недель у работающего с зарплатой в 500 евро "на руки" ежемесячные доходы уменьшает лишь на 25 евро, или 5%, в то время как в Литве – на 38 евро, или 7,6%, а в Эстонии – на 74 евро, или 15%.

В свою очередь, если взглянуть на социальные гарантии, обеспечиваемые в период нетрудоспособности, с перспективы работодателя, наибольшее бремя расходов во время заболевания работников ложится на работодателей в Эстонии и в Латвии.

Там оплата первых 8–10 дней болезни ложится на плечи предпринимателей, в то время как в Литве работодатели из своего кармана покрывают только первые 2 дня заболевания, а, начиная с третьего, в процесс оплаты вовлекается государство.

Надо иметь в виду, что в Эстонии пособие по болезни не платится за первые три дня заболевания, в Латвии – за первый день заболевания, а в Литве пособие рассчитывается уже с первого дня, но при этом, правда, применяется разная методика расчетов и размер пособия от ежемесячной зарплаты.

Однако важно отметить, что в Эстонии и Литве сравнительно активно соблюдается практика, когда работодатели по своей инициативе могут компенсировать кратковременное заболевание работника в значительно большем размере, чем это предусматривается установленными трудовым законодательством минимальными требованиями.

Этот аспект работодатели используют как корзину дополнительных благ, которые можно предложить своим работникам, полностью избежав спада доходов работника в случае кратковременного заболевания.

"Несмотря на поддержку социальных гарантий, следуемый за невыходом на работу или потерей работы спад доходов заметен, и его надо компенсировать из своих накоплений.